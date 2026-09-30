Deputada municipal do Chega renuncia ao mandato no Funchal

A sessão da Assembleia Municipal do Funchal arrancou, esta manhã, no Complexo Social de Santa Clara (Santa Casa da Misericórdia do Funchal), na freguesia de São Pedro, com muitas substituições de membros deste órgão autárquico e o anúncio da renúncia ao mandato da deputada municipal do Chega Mónica Fernandes. A vaga entretanto aberta não foi ocupada pelo nome da pessoa que se seguia na lista do mesmo partido, visto que também ela renunciou ao mandato. Deste modo, coube a Neuza Teixeira Fernandes assumir ao mandato.

O início da sessão da Assembleia Municipal do Funchal, presidida por José Luís Nunes, ficou ainda marcado por onze substituições - seis deputados municipais de vários partidos e cinco presidentes de juntas de freguesia. O vereador independente Jorge Afonso também está ausente, por motivo de doença.