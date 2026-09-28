CHEGA alerta para falta de bombeiros e condições de trabalho

O CHEGA Madeira defende um reforço dos efectivos dos corpos de bombeiros da Região e melhores condições de trabalho para os operacionais, depois de uma reunião realizada esta segunda-feira com representantes do Sindicato Nacional da Protecção Civil (SNPC).

No encontro participaram o secretário-geral adjunto do sindicato, Filipe Tavares, e o secretário nacional, Rúben Jardim. Entre os assuntos abordados estiveram o estado do sector, o socorro e resgate em montanha, a equiparação dos bombeiros profissionais aos sapadores e a gestão dos meios aéreos.

Segundo a nota divulgada pelo partido, os representantes sindicais alertaram para a degradação das condições laborais e operacionais, apontando situações em que os bombeiros terão apenas cerca de cinco folgas por mês. No caso dos voluntários, foram ainda referidos atrasos no pagamento do subsídio de turnos e valores considerados insuficientes pelo trabalho nocturno.

O CHEGA sustenta que as corporações estão a funcionar próximo dos serviços mínimos e defende um reforço de, pelo menos, 50% dos efectivos operacionais, considerando-o necessário para assegurar escalas de prevenção e socorro durante 24 horas. O partido refere ainda terem sido levantadas dúvidas sobre a gestão financeira de corporações e associações, alegando que verbas destinadas à componente operacional estarão a ser absorvidas por despesas administrativas.

Outra das situações denunciadas pelo sindicato diz respeito à exigência de 600 horas anuais de voluntariado aos profissionais para obtenção da menção de desempenho de “Adequado”. O CHEGA classifica esta situação como “trabalho extraordinário forçado e camuflado”. Foram igualmente apresentadas críticas à definição dos horários de trabalho e alegadas situações de pressão sobre operacionais ligados à actividade sindical.

Hugo Nunes afirma que o partido exigirá junto do Governo Regional e no Parlamento melhores condições para o sector, incluindo mais recursos humanos, remunerações consideradas adequadas e maior transparência na utilização de dinheiros públicos.

O CHEGA anunciou ainda que o seu grupo parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira apresentará, nos próximos dias, várias iniciativas legislativas dirigidas ao sector da Protecção Civil.