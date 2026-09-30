Ordem dos Enfermeiros pede condições para fixar novos profissionais na Madeira

A presidente da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, Teresa Espírito Santo, defendeu hoje a necessidade de a Região criar condições para reter e valorizar os novos profissionais, na cerimónia de vinculação que marcou a entrada de 95 enfermeiros na profissão, 81 presentes na cerimónia.

No discurso, Teresa Espírito Santo alertou para os desafios que a enfermagem enfrenta, desde o envelhecimento da população e o aumento das doenças crónicas à transformação digital, inteligência artificial e alterações climáticas, num contexto que é também marcado pela “escassez global de enfermeiros”. “Que a Região Autónoma da Madeira saiba reter e valorizar o vosso talento, mitigando as actuais carências do Serviço Regional de Saúde”, afirmou, dirigindo-se aos novos profissionais.

A responsável defendeu ainda a necessidade de “carreiras valorizadas, autonomia reconhecida, melhores condições de trabalho, ambientes de trabalho saudáveis” e modelos de governação sustentáveis e centrados nas pessoas. “É igualmente importante reconhecer a importância de cuidar daqueles que cuidam, os enfermeiros”, sublinhou Teresa Espírito Santo, considerando que essa atenção exige “investimento e reconhecimento” e um compromisso político com planeamento e visão.

À margem da cerimónia, a presidente da Ordem revelou que cerca de 50 enfermeiros da actual bolsa de recrutamento do SESARAM deverão iniciar funções na primeira semana de Outubro, sendo distribuídos pelos serviços com maiores necessidades. “Temos o conhecimento que estes enfermeiros vão iniciar as suas funções agora no início da primeira semana de Outubro no SESARAM e serão distribuídos pelos serviços com maior necessidade de enfermeiros”, afirmou.

A actual bolsa resulta do concurso realizado no ano passado e termina em Dezembro. Teresa Espírito Santo explicou que, depois de concluído este processo, poderá avançar um novo concurso para admissão de enfermeiros no Serviço Regional de Saúde.

A cerimónia contou com 81 enfermeiros, tendo a Secção Regional da Madeira inscrito este ano 95 novos profissionais. Teresa Espírito Santo destacou que o objectivo é que todos consigam encontrar emprego e possam aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação. “Esse é o desejo maior de quem começa uma carreira hoje: que possa pôr em prática todo o seu processo de aprendizagem no seu local de trabalho”, afirmou.

Na intervenção dirigida aos novos enfermeiros, a responsável da Ordem lembrou ainda que a vinculação representa mais do que o início de uma carreira: “É também o compromisso com o cuidado”, num percurso em que a aprendizagem é contínua e feito junto das pessoas, famílias e equipas. “Cuidar é proteger a vida”, afirmou Teresa Espírito Santo, deixando aos novos profissionais o desafio de assumirem “o extraordinário privilégio e a enorme responsabilidade de cuidar”.