CRIEE já criou 1.035 postos de trabalho desde 2015

Seis novos projectos empresariais vão avançar com o apoio do programa de Criação de Empresas e do Próprio Emprego (CRIEE), representando um investimento público superior a 264 mil euros e a criação prevista de 12 postos de trabalho.

Os contratos de concessão de incentivos foram assinados, esta quarta-feira, numa cerimónia que juntou os projectos dos concelhos do Funchal, Ribeira Brava e Santana. Os negócios apoiados abrangem áreas tão distintas como restauração, cafetaria, estética e bem-estar, mas também consultoria informática, inteligência artificial, automatização de processos e desenvolvimento de soluções digitais para empresas.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou que os beneficiários "encontraram no Instituto de Emprego, através destes programas de criação da própria empresa e do próprio emprego, uma oportunidade para se reinventarem, agarrar essa oportunidade e criarem a sua própria empresa e o seu posto de trabalho".

Segundo Paula Margarido, os seis projectos demonstram a diversidade de actividades que podem ser apoiadas, abrangendo empreendedores do Funchal, Ribeira Brava e Santana e sectores que vão "da restauração às soluções digitais, à consultoria informática e à estética"

Trata-se de dinamizar a economia através de pessoas que, volto a frisar, se encontravam numa situação de fragilidade e recorreram ao Instituto de Emprego e ao Governo Regional, solicitando uma nova oportunidade. Aqui está a oportunidade que lhes foi concedida, através deste apoio, e que lhes permitirá continuar a desenvolver uma actividade cada vez mais necessária e possível na nossa Região, contribuindo para dinamizar a economia. Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Com os contratos assinados a 30 de Setembro, o CRIEE contabiliza já este ano 33 projectos empresariais apoiados, num investimento público superior a 1,1 milhões de euros e com 47 postos de trabalho previstos.

Os seis projectos agora contratualizados representam, assim, cerca de um quarto do investimento público e dos postos de trabalho previstos pelo programa em 2026. "Em 2026, já temos um apoio à criação da própria empresa e do próprio emprego de cerca de um milhão de euros", referiu a secretária regional, que apontou ainda para um balanço de 11,7 milhões de euros desde a implementação do programa.

Desde 2015, foram apoiadas 624 empresas através do CRIEE, permitindo a criação de 1.035 postos de trabalho, num investimento superior a 11,7 milhões de euros.

Paula Margarido considera que estes apoios permitem assim aos beneficiários "continuar a desenvolver uma actividade cada vez mais necessária e possível na nossa Região Autónoma da Madeira", contribuindo para a dinamização da economia regional. "Só este ano, já foram criados 47 postos de trabalho no âmbito deste apoio", finalizou.