Hugo Olival assume presidência da Ordem dos Biólogos na Madeira

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Biólogos empossou ontem os novos órgãos regionais para o mandato 2026–2029, numa cerimónia realizada no Museu de História Natural do Funchal.

Hugo Olival assume a presidência do Conselho Regional, que integra ainda Nádia Coelho e Sílvia Mesquita, como vice-presidentes, Márcia Rocha, como tesoureira, Maria Branco, como secretária, e Pedro Diniz e Filipa Erra, como vogais. Helena Fernandes é vogal suplente.

A Mesa da Assembleia Regional é presidida por Pedro Neves, tendo Juan Silva como vice-presidente e Sara Ferreira como secretária.

Para o mandato que agora se inicia, a nova equipa definiu quatro objectivos estratégicos: reforçar a afirmação institucional da Biologia na Região Autónoma da Madeira, aproximar a Delegação dos seus membros e promover a qualificação profissional, contribuir para a divulgação dos desafios científicos da Região e assegurar uma governação transparente e sustentável.

A nova direcção pretende posicionar a Delegação como interlocutor técnico das instituições regionais com competências em áreas como ambiente, mar, saúde, agricultura, educação e ordenamento.

Na cerimónia, Hugo Olival destacou o papel que a Biologia pode assumir perante os desafios actuais. “Os desafios globais e locais que enfrentamos, desde a crise climática e a perda de biodiversidade, até aos avanços na biotecnologia, na saúde e na segurança alimentar, colocam a Biologia no centro das soluções para o futuro”, afirmou.

A cerimónia contou com a presença de representantes do Governo Regional, autarquias, Universidade da Madeira, ordens profissionais e organizações da sociedade civil ligadas às áreas do ambiente, saúde e ciência.

Entre os presentes estiveram Henrique Queiroga, presidente da Assembleia Geral da Ordem dos Biólogos, José Morais, vogal do Conselho Directivo da estrutura nacional da Ordem, Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Mar, e Ricardo Araújo, director do Museu de História Natural do Funchal e presidente cessante da Delegação Regional.