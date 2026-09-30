Governo antecipa integração de enfermeiros da bolsa e anuncia novo concurso em 2027

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, garantiu esta quarta-feira que o Governo Regional vai antecipar a integração dos enfermeiros que permanecem na bolsa de recrutamento do SESARAM, cujo prazo termina em Janeiro de 2027.

A governante revelou que estão actualmente cerca de 70 enfermeiros na reserva e que o SESARAM já começou a contactá-los para proceder à sua integração. “Nós vamos antecipar” a contratação, afirmou Micaela Freitas, explicando que, apesar de a bolsa permanecer válida até Janeiro de 2027, a intenção é que os profissionais entrem ao serviço mais cedo.

A secretária regional anunciou também a abertura de um novo concurso para enfermeiros durante o primeiro semestre de 2027. O procedimento deverá abranger cerca de 140 profissionais, sendo que a entrada no SESARAM será feita de forma faseada, em função da capacidade de integração e formação dos serviços.

“Os profissionais nunca poderão ocorrer toda de uma vez, porque depois também não há capacidade formativa”, explicou, defendendo um planeamento que permita garantir uma integração adequada e evitar uma sobrecarga dos serviços responsáveis pela formação.

Questionada sobre se o reforço de profissionais poderá contribuir para reduzir os pedidos de escusa de responsabilidade apresentados por enfermeiros, Micaela Freitas não garantiu essa relação. “Os pedidos de escusa são da iniciativa dos próprios profissionais. Não posso garantir que vai resolver”, afirmou.

A governante destacou ainda a aposta na progressão da carreira de enfermagem. Segundo Micaela Freitas, o Governo Regional enviou para publicação no Diário da República o aviso que permitirá a promoção de 77 enfermeiros do SESARAM à categoria de enfermeiro especialista, atingindo o limite de 25% previsto para esta categoria. A promoção dependerá agora da realização das respectivas provas e da classificação obtida pelos candidatos.

Durante o discurso na cerimónia de vinculação profissional, Micaela Freitas sublinhou também que o SESARAM atingiu os 2.100 enfermeiros no activo, “o número mais elevado de sempre na Região”, e que, no último ano e meio, foram integrados 134 novos profissionais, 48 dos quais em 2026.

A secretária regional defendeu que o reforço das equipas deve ser acompanhado pela valorização da carreira e manifestou o desejo de que os novos enfermeiros encontrem no Serviço Regional de Saúde “o respeito, o estímulo e as condições necessárias” para construírem na Madeira a sua carreira e a sua vida.