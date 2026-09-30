Jorge Jesus nega 'caso Ronaldo' na selecção portuguesa

O seleccionador Jorge Jesus negou hoje que o futebolista Cristiano Ronaldo tenha recusado treinar na terça-feira e afastou a existência qualquer tipo de caso ou problema com o capitão na equipa de Portugal.

"Não há caso nenhum. Já tive casos com muitos jogadores no passado. Isto não é caso nenhum. O estatuto é uma coisa, as regras são iguais para todos. O treinador tem de decidir e decide em função do que é melhor para a equipa", afirmou Jorge Jesus.

O treinador de 72 anos falava aos jornalistas em Copenhaga, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com a Dinamarca, para a Liga das Nações, um dia depois de Cristiano Ronaldo ter falhado treino de Portugal em Malmo e abandonado o estádio enquanto a sessão ainda decorria.

"Na equipa mando eu. O Ronaldo não se recusou a treinar. Isso era impossível. Hoje vai treinar. Quando trabalhei com ele no Al Nassr, nos dois dias a seguir aos jogos, o Ronaldo nunca treinava. E foi isso que aconteceu", explicou o seleccionador no Estádio Parken.

Jesus, que no início da conferência de imprensa disse que apenas ia responder a duas perguntas sobre Cristiano Ronaldo, acabando depois por se alongar no tema, foi mais longe e acusou mesmo a comunicação social de ter criado um problema que nunca existiu.

"Vocês obrigaram-me a falar com ele sobre um caso quando não havia caso nenhum. Não havia nada para falar. Falei com ele por causa dos que vocês andavam a dizer. O problema não era problema. Fazem casos que fico maluco", lamentou.

Jesus também considerou que a antecipação da viagem do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para Copenhaga foi uma situação "perfeitamente normal".

"Ele é o presidente e o presidente queria estar ao pé da equipa", disse.

O selecionador nacional desvalorizou também a atitude do capitão Cristiano Ronaldo em Oslo, que abandonou o relvado logo o apito final do árbitro no triunfo sobre a Noruega (2-1), acabando por não ir com o resto da equipa agradecer aos adeptos portugueses que estiveram no estádio.

"Qualquer jogador que está a aquecer e depois não entra, não fica contente. Quanto mais o Cristiano Ronaldo, quanto mais o Pelé ou o Maradona. Isso é o estatuto. Aqui é que se calhar fiz mal. Mandei-o aquecer cedo demais", lamentou.

Frente à Dinamarca, em partida da terceira jornada do Grupo A1, Ronaldo deverá continuar no banco de suplentes.

"Em princípio, é o Gonçalo Ramos que vai jogar. O Ronaldo não sei se entrar ou não. Não sei o que vai acontecer amanhã [quinta-feira] no jogo. Se eu precisar, ele entra, se eu não precisar, ele não entra", concluiu.

O médio Bruno Fernandes, que falhou o jogo na Noruega devido a problemas físicos, vai ser titular, o avançado João Félix, que marcou em Oslo e frente ao País de Gales, está em dúvida, e Francisco Conceição é baixa certa por causa de lesão.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.