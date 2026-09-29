Americanos interessadas em conhecer condições para investir na Madeira

Empresas norte-americanas manifestaram interesse em aprofundar o conhecimento sobre as condições existentes para instalar ou expandir operações na Madeira, na sequência de uma missão da Invest Madeira à Costa Oeste dos Estados Unidos, conforme dá conta a Secretaria Regional de Economia, em comunicado.

A iniciativa, que passou por São Francisco e Seattle, procurou promover a Região junto de empresários e investidores, sobretudo nas áreas da tecnologia, saúde e longevidade e economia azul. Em São Francisco, a Invest Madeira participou no 'Living in Portugal USA Roadshow 2026', que reuniu cerca de 200 participantes.

Segundo a agência tutelada pela Secretaria Regional de Economia, o regime fiscal regional e o Centro Internacional de Negócios da Madeira estiveram entre os temas que suscitaram maior interesse, nomeadamente quanto às condições para a instalação de empresas e à utilização da Região como base para desenvolver actividade no mercado europeu.

"O interesse que temos encontrado demonstra a importância de estar presente nestes mercados e de criar relações directas com os seus ecossistemas empresariais", considera Filipa Ferreira, directora executiva da Invest Madeira, citada no comunicado.

A missão incluiu, ainda, reuniões com empresas e entidades locais, entre as quais a Office of Economic and Workforce Development de São Francisco. Em Seattle, nos dias 22 e 23 de Setembro, foram realizadas três apresentações dirigidas a empresários, investidores e outros agentes económicos.