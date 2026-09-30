Bastonário pede contratação imediata de novos enfermeiros na Madeira

O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, alertou hoje para o aumento das escusas de responsabilidade apresentadas por enfermeiros na Madeira, associando o fenómeno à exaustão e à sobrecarga de trabalho, e voltou a pressionar o Governo Regional para avançar com novas contratações.

Enfermeiros dos Cuidados Intensivos apresentam novo pedido de escusa Em causa está a sobrecarga dos profissionais decorrente do que consideram ser uma dotação abaixo das reais necessidades

À margem da cerimónia de vinculação à profissão, realizada na Fortaleza de São Tiago, o responsável afirmou que a Ordem tem alertado a Secretaria Regional da Saúde para a situação. Luís Filipe Barreira defendeu que a Região deve aproveitar os novos profissionais que terminam agora a formação. “Espero claramente nesta cerimônia de vinculação porque vamos ter perto de 80 novos enfermeiros disponíveis para a Região, ter uma palavra por parte da secretária regional no sentido de abrir de imediato uma contratação para estes enfermeiros porque na verdade a Região precisa deles”, sustentou.

Sobre a bolsa de recrutamento, inicialmente constituída por 80 enfermeiros e entretanto reduzida para cerca de 50, Luís Filipe Barreira relembrou que a abertura de um procedimento concursal para a entrada de 200 enfermeiros é uma promessa feita há cerca de um ano. Salientou ainda que a actual bolsa termina agora e manifestou a expectativa de que os cerca de 45 enfermeiros que aguardam há um ano possam finalmente integrar o Serviço Regional de Saúde.

“Essa já é uma promessa de há um ano, da abertura de um procedimento concursal para ingresso de 200 enfermeiros. Na verdade, termina agora essa bolsa e espero que esses 45 enfermeiros, aproximadamente, que já estão há um ano à espera para integrar o Serviço Regional de Saúde possam ingressar”, afirmou.

Luís Filipe Barreira acrescentou, contudo, que é necessário garantir perspectivas profissionais para os enfermeiros que terminam agora a formação na Região. “Também temos que ter, neste caso concreto, um futuro para estes enfermeiros que terminam aqui na Região, que hoje se tornam oficialmente enfermeiros, para que também haja futuro para eles cá na Região.”

Durante o discurso na cerimónia, Luís Filipe Barreira voltou a pedir ao Governo Regional que indique quando serão concretizadas as contratações anunciadas e como serão reforçadas as equipas dos diferentes serviços. “A dedicação dos enfermeiros tem de ser acompanhada pela responsabilidade das instituições. Equipas adequadas às necessidades e oportunidades de desenvolvimento profissional são condições essenciais para prestar bons cuidados e reter profissionais”, defendeu.

O bastonário considerou ainda que a Madeira precisa de criar perspectivas para os profissionais que agora entram na carreira. “A Madeira precisa de continuar a criar perspectivas para quem quer construir aqui o seu futuro”, afirmou, defendendo também a participação dos enfermeiros nas decisões que afectam o exercício da profissão e a resposta às necessidades da população.

Na cerimónia, Luís Filipe Barreira deixou ainda uma mensagem aos novos enfermeiros, lembrando que a entrada na profissão representa simultaneamente uma conquista e uma responsabilidade. “Cabe-vos agora fazer a enfermagem avançar”, afirmou, apelando aos profissionais para que mantenham a procura de conhecimento, questionem práticas e intervenham perante situações que possam ser melhoradas.