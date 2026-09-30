JPP apresenta propostas para Orçamento de Machico

O JPP apresentou ao Executivo da Câmara Municipal de Machico um conjunto de propostas para integrar o Orçamento Municipal de 2027, defendendo maior investimento na resolução de problemas identificados no concelho.

Entre as prioridades estão a construção ou requalificação de uma casa de banho pública na Portela, a melhoria de veredas, passeios e zonas pedonais, intervenções nos cemitérios e a criação de uma ligação entre as ruas Tristão Vaz Teixeira e Manuel dos Passos, através da Vereda da Laja.

O partido propõe ainda um Plano Municipal de Recuperação e Expansão da Rede de Caminhos Agrícolas e intervenções na EB1/PE e Creche Eng.º Luís Santos Costa, nomeadamente no campo e parque infantil.

Na saúde, o JPP defende o reforço da resposta de proximidade, através de pequenas cirurgias, exames de diagnóstico e consultas de especialidade, procurando reduzir deslocações e tempos de espera.

O grupo municipal sustenta que o orçamento de 2027 deve assegurar uma distribuição equilibrada do investimento pelas diferentes freguesias e localidades do concelho.