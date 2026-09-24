JPP recorda legado de José Viale Moutinho

O JPP apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de pesar pela morte do escritor, poeta e jornalista madeirense José Viale Moutinho, destacando o legado que deixa à literatura e à cultura portuguesas.

No documento, o partido recorda uma carreira distinguida com vários galardões, entre os quais o Prémio Júlio Pereira de Matos, em 1978, o Prémio Rosália de Castro, em 2012, e o Grande Prémio de Literatura DST, atribuído em 2024 à obra poética “Desaparecimento Progressivo”. Viale Moutinho recebeu ainda a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores e medalhas de mérito dos municípios do Funchal e do Porto.

“Mais do que evocar os seus prémios, importa ler e reler a herança que nos legou”, afirma o líder do JPP, Élvio Sousa, que considera a leitura da obra do autor “um acto de liberdade e de gratidão”.

O dirigente destaca ainda o sentido de humor de Viale Moutinho e a forma séria como encarava a literatura, embora recusasse levar-se demasiado a sério. O voto termina com uma palavra de conforto e condolências à família do escritor.