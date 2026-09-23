Nacional vence AD Machico em jogo particular

O Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje a AD Machico, por 2-0, num encontro particular disputado no terreno da formação que milita no Campeonato de Portugal, em Machico, à porta fechada.

O jogo ficou decidido ainda na primeira parte, com golos de Ivanildo Fernandes e Matchoi Djaló, tendo Alexandre Santos optado por dar minutos a alguns dos "jogadores menos utilizados" ao longo das primeiras sete jornadas do campeonato, segundo a nota divulgada no sítio oficial dos 'alvinegros'.

A formação nacionalista, 15.ª classificada, com quatro pontos, tem novo jogo-treino agendado para quinta-feira, diante do também primodivisionário Marítimo, que ocupa o 11.º lugar, com oito, a partir das 10:30, no Estádio da Madeira, igualmente à porta fechada.