"Estamos em perfeita sintonia"

Apesar de ter inicialmente referido que não o iria fazer, o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, reagiu esta quarta-feira às declarações do presidente do Governo Regional sobre o modelo do subsídio de mobilidade aérea e os preços das viagens, sublinhando que o Executivo madeirense está "em perfeita sintonia".

O governante lembrou que o Governo Regional foi a única entidade a defender que os madeirenses pagassem apenas um valor fixo de 79 euros (com modelo próprio para estudantes), tendo inclusive proposto essa solução à República.

Eduardo Jesus lamentou que as decisões tomadas na Assembleia da República tenham prejudicado este objectivo de evitar adiantamentos de valores elevados por parte dos passageiros, referindo-se à abolição dos tectos máximos com a entrada em vigor do novo Mecanismo de Continuidade Territorial.

As declarações de Eduardo Jesus foram feitas à margem da apresentação do Festival da Natureza 2026, que decorreu na Quinta Magnólia.