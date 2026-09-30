Governo Regional considera serviços mínimos insuficientes face à greve da easyJet

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, considerou esta quarta-feira que os serviços mínimos decretados para a greve da easyJet “ficam aquém” das necessidades da Região.

Decretados serviços mínimos nos voos de Açores e Madeira para greve da função pública A Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP) determinou a realização de serviços mínimos para os trabalhadores do IPMA e nos voos interilhas nos Açores e das regiões autónomas para o continente na greve da administração pública de sexta-feira.

O titular da pasta do Turismo lembrou as condições da ultraperiferia e da insularidade da Região, apontando que, ao contrário do continente, a Madeira não dispõe de alternativas de transporte terrestre.

O governante defendeu que as ligações aéreas regionais não deveriam sofrer reduções drásticas, apontando o exemplo espanhol na protecção dos seus arquipélagos, criticando a limitação fixada de apenas dois voos de Lisboa e um do Porto em Outubro (e dois de cada em Dezembro).