Colombo’s Golf Trophy reúne 108 participantes no Porto Santo

A 9.ª edição do Colombo’s Golf Trophy reuniu 108 jogadores no Porto Santo Golfe, numa competição integrada no programa do Festival Colombo e que voltou a cruzar a vertente desportiva com a valorização da história e identidade da ilha.

De acordo com uma nota enviada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, o torneio contou com participantes regionais, nacionais e internacionais e teve o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e da Associação de Promoção da Madeira. O apresentador Jorge Gabriel assumiu o papel de embaixador da iniciativa.

A prova decorreu ao longo do dia no percurso gerido pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, proporcionando, além da competição, momentos de convívio entre os participantes.

Na classificação, Laura Santos venceu a categoria Gross, com 77 pancadas. Nos Net Homens, Henri Decoux foi primeiro classificado, com 43 pontos, seguido de João Sá, com 42, e Francisco Rodrigues, com 40.

Em Net Senhoras, a vitória pertenceu a Fátima Pereira, com 42 pontos. Elisabete Sousa, com 39 pontos, foi segunda, enquanto Marie Lindwall terminou em terceiro, com 38. Nos prémios especiais, Frederik Simonsen venceu o Drive Mais Longo masculino e Fátima Pereira o feminino. Santiago Santos foi distinguido na categoria Bola Mais Perto masculina e Elisabete Sousa na feminina.

A presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, destacou a participação alcançada, considerando que os 108 jogadores demonstram a atratividade crescente do torneio e da modalidade no Porto Santo. Sublinhou ainda o momento vivido pelo Porto Santo Golfe, que está nomeado para os World Golf Awards nas categorias de Melhor Campo de Golfe de Portugal e Melhor Campo de Golfe da Europa.

Segundo Élia Ribeiro, “o golfe continua a crescer na ilha do Porto Santo”, com uma procura crescente por este segmento turístico. Nesse contexto, adiantou que o Governo Regional, através da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, vai avançar com a construção de um segundo campo de golfe, numa primeira fase com mais nove buracos.

O projecto tem início previsto para este mês de Setembro e representa um investimento de nove milhões de euros. De acordo com a responsável, a nova infraestrutura pretende responder ao aumento da procura, mantendo a marca Porto Santo Golfe e os padrões de qualidade associados ao atual campo.

A realização do Colombo’s Golf Trophy insere-se, assim, numa estratégia de promoção do Porto Santo enquanto destino de golfe, associando a modalidade à oferta turística da ilha e às iniciativas que evocam a sua ligação histórica a Cristóvão Colombo.