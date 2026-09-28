Verão deixa balanços diferentes no Porto Santo

O Verão de 2026 deixou balanços diferentes entre os empresários do Porto Santo. Enquanto alguns estabelecimentos de restauração sentiram uma procura abaixo das expectativas em determinados períodos, bares e outros negócios ligados ao turismo apontam para uma época positiva, beneficiando também das boas condições meteorológicas registadas na ilha.

Filipa Drumond, do restaurante O Rochedo, admite que a época ficou “um pouco aquém” do esperado. Junho, mesmo com as festas de São João, teve pouca adesão, enquanto Julho foi “muito calmo”. “Apesar de haver mais pessoas, não havia muitas pessoas nos restaurantes”, explicou.

Também as duas primeiras semanas de Agosto foram mais fracas do que no ano passado, cenário que se alterou na segunda quinzena, considerada “muito boa”. Já Setembro voltou a trazer menor movimento. Segundo a empresária, mesmo durante o Festival Colombo houve “pouca adesão na restauração”, embora o consumo de bebidas tenha registado um comportamento mais favorável.

Diferente é o balanço de Pedro Rodrigues, proprietário do Bar do Henrique, um dos espaços mais conhecidos do areal porto-santense. “Foi muito bom. Tivemos muito turismo, as condições atmosféricas este ano ajudaram bastante, tivemos um Verão fantástico”, afirmou.

O empresário refere uma clientela composta por madeirenses, visitantes do continente e residentes e considera que deve continuar a aposta no turismo, mas alerta para a necessidade de criar melhores condições de alojamento para os trabalhadores necessários durante a época de maior procura.

Também Andrea Leão, responsável pelas Lambecas, faz um balanço positivo. “Tivemos bastante movimento ao longo dos três meses de Verão, muitos clientes. Foi realmente muito bom”, disse ao DIÁRIO.

A empresária destaca a procura por parte de visitantes que querem experimentar o conhecido gelado do Porto Santo, muitas vezes atraídos pelas filas junto ao estabelecimento. Os eventos realizados no centro da cidade contribuem igualmente para aumentar o movimento. “Há muito mais movimentação e também mais vendas das Lambecas”, salientou.

A percepção de elevada actividade estendeu-se a outros negócios ligados ao turismo, desde passeios marítimo-turísticos aos táxis, transportes turísticos e equipamentos desportivos. A hotelaria também registou forte movimento durante a época alta.

Sem dados oficiais consolidados sobre o número de passageiros transportados por via aérea e marítima durante os três meses, os testemunhos dos empresários apontam, contudo, para um Verão marcado por forte presença turística e por condições meteorológicas particularmente favoráveis.