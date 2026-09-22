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Dois doentes transportados do Porto Santo pela Força Aérea

C-295 assegurou missão aeromédica durante a noite

C-295 da Esquadra 502 – 'Elefantes'
C-295 da Esquadra 502 – 'Elefantes', foto FAP

Dois doentes foram transportados durante a noite de ontem do Porto Santo para a Madeira, numa missão aeromédica da Força Aérea Portuguesa.

O transporte foi assegurado por um C-295 da Esquadra 502 – 'Elefantes', informou a Força Aérea através das redes sociais.

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