Governo está a fazer esforço perante custo de vida

O primeiro-ministro recusou hoje adiantar se estão ou não previstas novas medidas para enfrentar o custo de vida, frisando que o Governo "tem uma estratégia" e que é preciso evitar desequilíbrios nas contas para "prevenir o futuro".

"Estamos a fazer grande esforço em Portugal para ajudar as famílias e empresas a poderem enfrentar o aumento dos custos [com os combustíveis e os bens alimentares]. Ao mesmo tempo, temos de prevenir o futuro para não desequilibrar as contas, senão isso é uma dificuldade amanhã, como já aconteceu no passado", afirmou Luís Montenegro.

O governante frisou que é preciso "cuidar de hoje e de amanhã", fazendo escolhas que o Governo considera que são "a melhor forma de lidar com o custo de vida hoje e prevenir a evolução no futuro".

Na terça-feira, o primeiro-ministro (PM) não excluiu que possam ser necessários mais apoios, mas reiterou que o Governo não quer "onerar todos no futuro".