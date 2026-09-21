PS critica Governo por não avançar com medidas para baixar custo de vida

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, criticou esta segunda-feira o Governo Regional por, na sua perspectiva, "não adoptar medidas estruturais para reduzir o custo de vida" na Região, apontando os investimentos em campos de golfe e teleféricos como exemplos de despesas que considera não responderem às necessidades das famílias.

A líder socialista falava à margem da reunião da Comissão Política do partido, na véspera do início de mais uma sessão legislativa na Assembleia Legislativa da Madeira. Célia Pessegueiro destacou que os 12 pontos previstos na ordem de trabalhos da reunião plenária de terça-feira são da autoria do PS, considerando que a ausência de iniciativas de outros partidos e do Governo Regional demonstra, segundo afirmou, “insensibilidade” perante as dificuldades sentidas pelos madeirenses.

Entre as medidas que o PS considera necessárias, Célia Pessegueiro apontou a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), o reforço da oferta de transportes públicos e a redução do preço dos passes. A presidente do partido criticou a manutenção de um ISP que, segundo o PS, é superior ao praticado no Continente e nos Açores.

A dirigente socialista apresentou ainda estimativas sobre a evolução das despesas das famílias. Segundo as contas divulgadas pelo partido, uma pessoa que abasteça três vezes por mês um depósito de 50 litros estará actualmente a gastar mais 99 euros por mês em gasóleo e mais 67,50 euros em gasolina face ao início do ano. Na habitação, referiu que um empréstimo de 200 mil euros passou a representar mais 100 euros mensais no espaço de seis meses, a que se juntam os custos das rendas.

Célia Pessegueiro defendeu também a transferência para as autarquias de parte da receita do IVA cobrado nos sectores do alojamento, restauração e serviços. Segundo a líder do PS-Madeira, essa verba permitiria aos municípios criar programas de apoio à recuperação de imóveis degradados, com o objectivo de apoiar as famílias.

A dirigente socialista acusou ainda o Governo Regional de estar a arrecadar mais receita sem, na sua perspectiva, a canalizar prioritariamente para as necessidades das famílias. “O dinheiro público está a ser usado é para esbanjar em áreas que não interessam aos madeirenses e nós continuamos a pagar impostos”, afirmou.