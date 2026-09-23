JPP pede medidas para enfrentar o aumento do custo de vida

A redução da taxa de IVA, dos actuais 22% para os anteriores 16%, é uma das medidas que Élvio Sousa defende para responder à conjuntura actual que provocou um aumento do custo de vida dos madeirenses.

O líder do JPP fez a intervenção de abertura na sessão plenária de hoje, acusando a maioria e o governo regional de estarem "obcecados com o dinheiro" e não olharem para os problemas que enfrentam as famílias e as empresas.

"Chamar à razão" o governo é o que o JPP pretende, perante uma realidade que afecta os madeirenses, com a maior taxa de inflação do país que se traduz, por exemplo, no preço do gás que é 10 euros mais elevado do que nos Açores.

A habitação continua a preços "insuportáveis" e o JPP defende que se utilizem "todos os milhões disponíveis para construir habitação pública" e que sejam promovidos contratos-programa com as câmaras.

A Saúde, com "pessoas jogadas par os corredores" e profissionais desgastados, também foi referida por Élvio Sousa que também lembrou a perda de camas para lares que poderiam ter sido construídas com as verbas do PRR.

O JPP defende a redução das "gorduras" na administração pública para garantir verbas que possam diminuir as dificuldades das famílias.

O ferry voltou a ser um tema na intervenção do líder do JPP que lembrou as promessas do governo regional e garantiu que os armadores "não confiam" no PSD e no CDS e por isso não entram na linha da Madeira.

Élvio Sousa também defendei IVA zero nos bens essenciais.