Funchal celebra Dia Mundial do Animal

O Município do Funchal volta a assinalar, pelo quinto ano consecutivo, o Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, com uma iniciativa marcada para sábado, 3 de Outubro, entre as 10 e as 13 horas, nos Jardins do Lido.

O programa arranca com uma Bênção aos Animais, seguindo-se uma sessão de sensibilização dedicada ao tema 'O papel do Médico Veterinário nas Intervenções Assistidas por Animais', dinamizada pela médica veterinária Sílvia Vasconcelos, da Direcção Regional de Pecuária e Bem-Estar Animal.

A manhã ficará ainda marcada por um desfile canino, aberto a cães de todas as idades, raças e tamanhos, acompanhados pelos respectivos tutores. Todos os participantes receberão um brinde alusivo à iniciativa.

O evento contará igualmente com vários ‘stands’ de associações de protecção animal sediadas no Funchal, entre as quais AMAIS, Vamos Lá Madeira, Patinhas Felizes, Ajuda a Alimentar Cães e SPAD, além de empresas e outras entidades ligadas ao sector.

A Associação de Ornitologia da Madeira também estará presente numa iniciativa que pretende sensibilizar para o bem-estar animal e destacar o papel dos médicos veterinários na protecção da saúde animal e da saúde pública.