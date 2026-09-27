Madeira 'vive' o Dia Mundial do Turismo

A Madeira tem este domingo, 27 de Setembro, uma agenda marcada por acontecimentos de âmbito regional, com o Dia Mundial do Turismo a assumir o principal destaque, numa região que 'vive' do turismo. A entrada gratuita no Museu de História Natural do Funchal e no Museu da Baleia, entre tantos eventos culturais ligados ao turismo. A realização do 'Forte à Prova', a visita do presidente do Governo dos Açores, a apresentação do segundo helicóptero de combate a incêndios, as finais do Torneio de Padel da Autonomia e uma acção de protecção da freira-da-madeira, estão entre alguns destaques do dia.

No Museu da Baleia, a programação inclui ainda uma actuação musical, estando previstas iniciativas destinadas a aproximar o público do património associado à história da actividade baleeira na Madeira.

Um workshop gratuito de Poncha e Bolo do Caco assinala o dia no Posto de Turismo da Madeira em Lisboa. "A iniciativa oferece uma experiência imersiva, na qual os participantes vão aprender a preparar estas especialidades madeirenses e conhecer as suas tradições, culminando num momento de degustação. A participação é gratuita, mediante inscrição e com vagas limitadas", frisa. Saiba mais aqui.

A lista de eventos é extensa e inclui todos os concelhos da Região e, como leu, também fora.

Descarregue o pdf em baixo para ficar a saber todos os eventos previstos.

Outros assuntos em agenda

Em Machico, prossegue a primeira edição do 'Forte à Prova', iniciativa promovida no Forte de Nossa Senhora do Amparo e que decorre entre as 16 e as 00 horas. O evento, que começou sexta-feira e termina hoje, reúne provas de bebidas produzidas na Madeira, gastronomia, 'showcooking', 'Speed Tasting' e música ao vivo.

A iniciativa conta com o DIÁRIO como media partner e procura também transformar um espaço histórico de Machico num ponto de encontro em torno dos produtos e sabores regionais.

A agenda regional fica igualmente marcada pela presença do presidente do Governo dos Açores. José Manuel Bolieiro chega à Madeira no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia. A iniciativa pretende assinalar meio século de autonomia política das duas regiões insulares e colocar em destaque o percurso autonómico dos arquipélagos.

Embora só amanhã ocorram os principais eventos desta visita, a deslocação inclui contactos institucionais e deverá proporcionar um encontro com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. Está ainda prevista a participação dos dois governantes numa gravação conjunta da RTP-Madeira e da RTP-Açores, que deverá reunir actuais e antigos presidentes dos dois Governos Regionais.

Às 16 horas, o Serviço Regional de Protecção Civil apresenta o segundo helicóptero de combate a incêndios que ficará afecto à Madeira. A aeronave chegou à Região esta semana e deverá entrar ao serviço a partir de 1 de Outubro, permanecendo operacional até 30 de Novembro. O aparelho reforçará os meios disponíveis para resposta aos incêndios rurais durante este período.

A apresentação contará com a presença da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, e terá lugar nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil. O novo meio aéreo é um helicóptero ligeiro destinado ao combate a incêndios e funcionará como reforço do dispositivo existente na Região.

Também às 16 horas começam, na Praça do Povo, as finais de nível 1 do Torneio de Padel da Autonomia 2026. A competição termina às 18 horas, com a cerimónia de entrega de prémios. O torneio conta com o DIÁRIO como media partner e tem a Praça do Povo como palco das decisões finais.

A presença de Elsa Fernandes, secretária regional de de Educação, Ciência e Tecnologia na cerimónia de entrega dos prémios está igualmente prevista para as 18 horas.

Entre as 20 e as 23 horas, a SPEA-BirdLife promove um apagão simbólico na Madeira para ajudar a proteger os juvenis de freira-da-madeira durante os primeiros voos. A iniciativa pretende reduzir a iluminação artificial durante o período em que as aves abandonam as zonas montanhosas onde nascem e fazem a primeira deslocação nocturna em direcção ao mar.

A poluição luminosa pode desorientar os juvenis, levando-os a aproximarem-se de zonas urbanizadas e aumentando o risco de colisões, atropelamentos e outras ameaças. A campanha apela, por isso, à redução ou desligamento da iluminação exterior durante as três horas da iniciativa.

Da agenda desportiva, que começa pelas 14 horas, com o Estrela da Calheta a receber o Cinfães, no Campo Municipal dos Prazeres, em jogo do Campeonato de Portugal, continuando uma hora depois, às 15 horas, com a AD Camacha a defrontar o Florgarde, no Estádio da Camacha, em partida da Taça de Portugal, termina às 19h45, hora de início, do Noruega vs Portugal, em jogo da segunda jornada da Liga das Nações.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos verificados na História de Portugal e do Mundo neste mesmo dia 27 de Setembro, em que se assinala o Dia Mundial do Turismo, o Dia Mundial do Surdo e o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado:

1597 - Um tremor de terra sacode Lisboa, destruindo grande parte da colina de Santa Catarina.

1810 - Batalha do Buçaco. Portugueses e ingleses enfrentam as forças de Napoleão. Os invasores são derrotados.

1912 - Alberto Sanches de Castro, membro do Aero Clube de Portugal, fundado em 1909, e que recebera instrução de voo em França, é o primeiro português a voar em território nacional a bordo de um Voisin Antoinette de 40cv, que ensaiou no Mouchão da Póvoa de Santa Iria.

1915 - Morre, com 78 anos, o escritor e jornalista José Duarte Ramalho Ortigão.

1917 - Morre, aos 83 anos, o pintor e escultor francês Hilaire-Germain-Edgar De Gás, Edgar Degas.

1939 - II Guerra Mundial. Varsóvia rende-se às forças alemãs de Adolf Hitler, depois de 19 dias de resistência.

1940 - II Guerra Mundial. A Alemanha, Itália e o Japão assinam o Pacto Tripartido, acordo económico e militar que institui o Eixo Berlim-Roma-Tóquio.

1957 - O vulcão dos Capelinhos entra em erupção às 06:45 da madrugada, junto aos ilhéus dos Capelinhos, na Ilha do Faial -- Arquipélago dos Açores, e mantém-se em atividade durante 13 meses, tendo desalojado milhares de faialenses que tiveram que emigrar, mas sem provocar mortos.

1964 - O relatório da Comissão Warren conclui ter sido Lee Harvey Oswald, sozinho, a assassinar o Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

1968 - Oliveira Salazar é afastado do Governo, pela irreversibilidade das lesões neurológicas resultantes da queda, no forte de Santo António do Estoril. Marcello Caetano é indigitado presidente do Conselho de Ministros pelo Presidente da República, Américo Tomás.

1975 - São assaltadas as instalações da Embaixada de Espanha em Lisboa em protesto pela condenação à morte, pelo regime de Franco, de cinco separatistas bascos.

1984 - O Governo viabiliza a Lisnave, declarando-a em situação económica difícil.

1985 - É inaugurado o Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, o primeiro do país.

1988 - A Federação Internacional de Atletismo suspende, por dois anos, o atleta canadiano Ben Johnson, após a deteção de "doping" nos testes dos Jogos Olímpicos de Seul, onde vencera os 100 metros.

1993 - Morre, aos 101 anos, Ilda Pulga, modelo do busto da República Portuguesa.

1996 - A escritora Maria Judite de Carvalho recebe o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, da Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo livro "Seta Despedida".

- A milícia islâmica Taliban toma o poder no Afeganistão.

1998 - Eleições legislativas na Alemanha dão a vitória ao social-democrata Gerhard Schroeder.

- É lançado o motor de busca Google. O Google Search é um serviço da empresa Google INC fundada por Larry Page e Sergey Brin.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente da resistência timorense, pede na Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, que a transição para a independência de Timor-Leste se inicie o mais depressa possível e que Portugal ocupe lugar de destaque na operação de manutenção de paz.

2002 - Angola é eleita membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas pela Assembleia Geral da ONU por um período de dois anos, a partir de 01 de janeiro de 2003.

- Timor-Leste torna-se o 191.º Estado membro da Organização das Nações Unidas (ONU).

2003 - Abertura ao público do Estádio Cidade de Coimbra, em Coimbra, com o concerto dos Rolling Stones.

- Morre, aos 55 anos, o arquiteto José Lamas, responsável pelo projeto de requalificação da Mouraria, em Lisboa.

2004 - O ministro da Defesa, Paulo Portas, assina, com os ministros das Finanças, Bagão Félix, e da Segurança Social, Fernando Negrão, a portaria que constitui o Fundo dos Antigos Combatentes.

- Morre, com 74 anos, John E. Mack, o psiquiatra norte-americano, catedrático de medicina da Harvard Medical School, autor de "A Prince of Our Disorder".

2005 - Morre, com 86 anos, João Antunes Varela, advogado, professor universitário, antigo ministro da Justiça de 1954 a 1967.

2007 - Morre, aos 82 anos, o antigo treinador de futebol Rodrigues Dias, campeão nacional de futebol ao comando do Sporting na época de 1979/1980.

2009 - Eleições Legislativas em Portugal. O PS vence as eleições, mas perde a maioria absoluta. O CDS-PP, de Paulo Portas, torna-se a terceira força política, à frente do Bloco de Esquerda e do PCP.

2011 - Morre, aos 92 anos, Wilson Greatbatch, engenheiro norte-americano que inventou o pacemaker há mais de meio século. Em 1970 fundou a empresa Wilson Greatbatch Ltd., atual Greatbatch Inc., para fabricar pilhas para os pacemakers.

2014 - O presidente da Catalunha, Artur Mas, assina o decreto de convocatória do referendo independentista de 09 de novembro, no palácio do Governo em Barcelona, ao qual o Governo espanhol, liderado por Mariano Rajoy, vai opor-se com dois recursos interpostos no Tribunal Constitucional.

- A atleta Joana Cunha sagra-se campeã europeia de taekwondo de sub-21, na categoria de -57 kg, conquistando em Innsbruck, na Áustria, o primeiro título continental feminino para Portugal.

2015 - A França anuncia que "bombardeou a Síria", pela primeira vez, posições do Estado Islâmico depois de duas semanas de preparativos, recolha de informações e voos de reconhecimento aéreo sobre a região.

2016 - O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e Rodrigo Londoño, chefe das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC, marxistas), mais conhecido pelo nome de guerra "Timoleon Jimenez" ou "Timochenko", assinam um acordo de 297 páginas, numa cerimónia solene em Cartagena das Índias, para pôr fim a mais de meio século de um conflito armado que fez centenas de milhares de mortos e desaparecidos.

2017 - Morre, aos 91 anos, o norte-americano Hugh Hefner, fundou a revista Playboy em 1953.

2018 - Morre, com 76 anos, o músico norte-americano Marty Balin, fundador e vocalista dos Jefferson Airplane.

2019 - Morre, aos 70 anos, Luis Ospina, realizador, produtor e argumentista colombiano.

2020 - Combates opõem as forças do Azerbaijão às de Nagorno Karabakh, enclave de maioria arménia disputado durante décadas.

- O canoísta português Fernando Pimenta conquista a 100.ª medalha internacional da carreira, ao vencer o ouro em K1 5.000 metros da Taça do Mundo de velocidade de Szeged, na Hungria, para somar o terceiro 'metal' na prova.

2021 - Morre, aos 83 anos, Roger Hunt, antigo futebolista britânico, campeão do Mundo pela Inglaterra em 1996, pelo Liverpool, ganhou dois campeonatos, em 1964 e 1966, ano em que conquistou também a Taça de Inglaterra.

2022 - O partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI), liderado por Giorgia Meloni, vence as eleições legislativas do dia 25, com 26% dos votos. A coligação que lidera, com a Liga, de Matteo Salvini e a Força Itália, de Silvio Berlusconi, obteve uma maioria clara no parlamento.

- As autoridades pró-russas das regiões ucranianas de Zaporijia, Kherson, Lugansk e Donetsk reivindicam a vitória do "sim" à anexação pela Rússia em referendos organizados por Moscovo e considerados inválidos por Kiev e pelos seus aliados ocidentais.

- Numa declaração por videoconferência ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), o Presidente ucraniano, Zelensky Volodymyr, diz que uma eventual anexação de territórios da Ucrânia pela Rússia, através de referendos, significará que "não há nada a negociar" com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

- O embaixador chinês nas Nações Unidas (ONU) Zhang Jun, pede, perante o Conselho de Segurança, respeito pela "integridade territorial de todos os países", numa reunião sobre os referendos de anexação levados a cabo pela Rússia na Ucrânia.

2023 - O parlamento de Espanha rejeita, com uma maioria absoluta de 178 votos contra, a candidatura do presidente do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, a primeiro-ministro.

- Morre, aos 82 anos, Michael Gambon, ator irlandês, que encarnou a personagem Angus Dumbledore em seis dos oito filmes "Harry Potter". Vencedor de três prémios Olivier no teatro, quatro BAFTA, pela representação em televisão. Em 1998 foi condecorado pela rainha Isabel II de Inglaterra pelo contributo para a indústria do entretenimento.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeia Amadeu Francisco Ribeiro Guerra como procurador-geral da República.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeia, sob proposta do Governo, Filipa Urbano Calvão como presidente do Tribunal de Contas, que sucede no cargo a José Tavares.

- O antigo presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal Melchior Moreira é condenado a sete anos de prisão por 29 crimes, no âmbito da Operação Éter, relacionada com contratos ilícitos celebrados por aquela entidade.

- O ex-Presidente dos Estados Unidos e candidato republicano às presidenciais, Donald Trump, promete resolver a guerra na Ucrânia, após uma reunião em Nova Iorque, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que agradece o encontro "muito produtivo".

- Morre, aos 64 anos, o político e miliciano libanês, Hassan Nasrallah, líder do Herbollahnum, ataque aéreo israelita e é substituído pelo clérigo Hashem Safi al-Din.

- Morre, aos 89 anos, Maggie Smith, atriz britânica, conhecida pela participação na série "Downtown Abbey" e nos filmes "Harry Potter", recebeu dois Óscares pelos filmes "Quando a primavera acaba" (1970) e "Um apartamento na Califórnia" (1979). Em 1990, foi agraciada com o título de Dama da Coroa britânica.

2025 - A Arrábida, na Península de Setúbal, é classificada como Reserva da Biosfera da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), após o Congresso Mundial de Reservas da Biosfera, que decorreu em Hangzhou, China.

- São Tomé e Príncipe passa a ter todo o seu território classificado como Reserva Mundial da Biosfera, decisão anunciada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), após o Congresso Mundial de Reservas da Biosfera, que decorreu em Hangzhou, China.

Este é o ducentésimo septuagésimo primeiro dia do ano. Faltam 95 dias para o termo de 2026.

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