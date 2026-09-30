Tuna de Machico assinala Dia Mundial da Música na Ribeira Seca

A Tuna de Câmara de Machico apresenta, no próximo dia 4 de Outubro (domingo), às 9h30, na Igreja da Ribeira Seca, um concerto integrado nas comemorações do Dia Mundial da Música.

Fundada em Setembro de 1983, na Ribeira Seca, por iniciativa do Padre José Martins Júnior, a Tuna de Câmara de Machico nasceu com o propósito de democratizar o acesso à música erudita e enriquecer a oferta cultural do concelho. Integrada, desde a sua origem, no Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, mantém há 43 anos uma forte ligação à comunidade, aliando a atividade artística à formação musical de sucessivas gerações.

Ao longo deste percurso, a sua escola de música já envolveu centenas de crianças, jovens e adultos na aprendizagem do bandolim e de outros instrumentos de plectro, contribuindo para a preservação e renovação da tradição musical local. O agrupamento conserva ainda instrumentos históricos do Septeto Dr. Passos Freitas, uma referência do património musical madeirense.

Com presença regular em iniciativas culturais da Região, nomeadamente no Festival de Bandolins da Madeira, e no Festival Internacional de Guitarras da Madeira , a Tuna tem também desenvolvido um percurso de intercâmbio cultural. Em 2022, realizou a sua primeira deslocação fora da Madeira, atuando nas Lajes do Pico, nos Açores, e, em 2024, estreou-se em território continental, no Encontro de Tunas de Penalva de Alva, no concelho de Oliveira do Hospital.

A divulgação do seu trabalho estende-se à participação nos documentários internacionais 'Jardins, Bandolins e Outros Abraços' e 'Na Rota do Bandolim da Madeira com Hamilton de Holanda', dedicados à valorização do bandolim madeirense e distinguidos em festivais internacionais.

Actualmente, a Tuna tem como maestro Álvaro Jesus e como concertina Francisca Abreu. O seu repertório eclético cruza obras clássicas, bandas sonoras de cinema e televisão e arranjos de música popular, tendo o bandolim como instrumento central.