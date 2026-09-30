Madeira junta-se à maior acção escolar de prevenção da corrupção em Portugal

As escolas da Madeira vão participar nos Dias da Integridade e Anticorrupção, uma iniciativa de âmbito nacional que leva, entre hoje, 30 de Setembro e 2 de Outubro, aulas sobre ética, integridade, transparência e prevenção da corrupção a mais de 250 escolas públicas e privadas dos ensinos Básico e Secundário de todo o país.

A iniciativa inclui estabelecimentos de ensino das regiões autónomas da Madeira e dos Açores e deverá envolver cerca de 40 mil alunos, distribuídos por aproximadamente duas mil turmas.

As sessões serão dinamizadas por mais de 200 palestrantes, entre magistrados, académicos, inspectores, advogados e outros profissionais ligados à justiça, à administração pública e à sociedade civil. O objectivo é aproximar os jovens destes temas e promover a reflexão sobre valores como a ética, a integridade e a transparência.

Na Madeira, a iniciativa conta também com o envolvimento do Gabinete Autónomo de Transparência e da Prevenção da Corrupção, organismo que integra o conjunto de entidades convidadas para esta acção nacional.

Promovidos pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, pelo Ministério da Justiça e pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), os Dias da Integridade e Anticorrupção estão enquadrados na área de Cidadania e Desenvolvimento e na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

A acção pretende contribuir para o desenvolvimento da literacia dos alunos na dimensão relacionada com a 'Democracia e Instituições Políticas', proporcionando aos mais jovens contacto directo com profissionais que trabalham diariamente nas áreas da justiça, integridade e prevenção da corrupção.

Segundo os promotores, esta é a maior acção de sensibilização realizada em contexto escolar em Portugal nas áreas da integridade, transparência e prevenção da corrupção.

Além das sessões presenciais, o MENAC vai disponibilizar materiais pedagógicos destinados a apoiar escolas e professores na abordagem destes temas, adaptados aos diferentes níveis de ensino.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa surge no âmbito da Agenda Anticorrupção do Governo, que assenta em três pilares - Prevenção, Educação e Repressão -, sendo os Dias da Integridade e Anticorrupção uma das acções destinadas a concretizar o eixo da Educação.

O objectivo passa por começar desde cedo a promover uma cultura de integridade e responsabilidade entre crianças e jovens, dotando as novas gerações de ferramentas para reconhecer e prevenir comportamentos associados à corrupção e reforçando a importância da transparência na sociedade.