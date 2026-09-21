Associação de Voleibol da Madeira promove acção de formação

A Associação de Voleibol da Madeira promove nos próximos dias 25, 26 e 27 de Setembro, uma acção de formação dirigida a docentes, coordenadores de actividades físicas e desportivas, grupos disciplinares de Educação Física e treinadores, com o tema 'Voleibol – Jogo 4x4 para o jogo 6x6: Evolução tática de jogo'.

A formação será ministrada por Ana Gracinda Ramos, docente da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e ex-treinadora adjunta da equipa sénior feminina do FC Porto.

A vinda desta formadora à Região Autónoma da Madeira assume-se como uma "aposta no desenvolvimento e actualização metodológica de todos os agentes desportivos locais, aliando investigação científica nos escalões de formação à vivência prática no desporto de alta performance, sendo a oportunidade para docentes e técnicos com a partilha de conhecimentos e experiências desportivas, nos escalões de base da formação dos atletas", refere nota enviada pela Associação de Voleibol da Madeira.

A iniciativa, que assinala o arranque da época desportiva 2026/2027, encontra-se estruturada em duas componentes distintas: uma sessão teórica, a realizar no dia 25 de setembro (6ª feira) no Auditório da Junta de Freguesia de São Martinho, entre as 19:30 horas e as 22:30 horas e as duas sessões teórico-práticas, agendadas para os dias 26 e 27 de setembro no renovado “Pavilhão Prof. Cristiano Castro –Levada”, no horário compreendido entre as 09:00 horas às 13:00 horas e 15:00 às 19:00 horas no sábado e entre as 09:00 horas às 13:00 horas no domingo.

A formação, que visa a valorização curricular, está acreditada pelo IPDJ e validada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, decorrendo o processo de inscrições, prevendo-se a participação de cerca de três dezenas de formandos.

Programa e horários

Componente teórica:

25 de setembro (sexta-feira) - 19:30 Horas às 22:30 Horas

Auditório Junta de Freguesia de São Martinho

Componente teórico-prática

26 de setembro (sábado) - 09:00 Horas às 13:00 Horas e 15:00 Horas às 19:00 horas:

27 de setembro (Domingo) - 09:00 Horas às 13:00 Horas

Pavilhão Prof. Cristiano Castro –Levada