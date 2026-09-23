Funchal reforça aposta na prevenção e promoção da saúde

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem vindo a reforçar a intervenção na promoção da saúde e do bem-estar, com medidas dirigidas à prevenção da doença, à actividade física, à longevidade e ao envelhecimento activo. A posição foi assumida pela vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, na sessão de abertura das I Jornadas da Unidade de Saúde Pública do SESARAM, que decorrem até amanhã, no Colégio dos Jesuítas.

Entre as áreas de intervenção do município, a autarca destacou a promoção da actividade física através dos Centros Comunitários, Ginásios Municipais e Universidade Sénior, bem como a promoção da mobilidade, o reforço da rede de equipamentos desportivos e a valorização dos espaços públicos enquanto locais de prática de actividade física, convívio e participação.

A intervenção municipal inclui ainda rastreios e acções de informação e sensibilização, com o objectivo de contribuir para a prevenção da doença, a redução de factores de risco, o combate ao isolamento e a promoção do bem-estar físico, mental e social.

Para Helena Leal, a prevenção começa “na informação, nas escolhas que fazemos e nas condições que criamos para que essas escolhas sejam possíveis e mais conscientes”, salientando, neste âmbito, a importância da literacia alimentar e da literacia em saúde.

“Uma população mais informada está mais preparada para reconhecer factores de risco e adoptar comportamentos preventivos”, acrescentou.

A vereadora, citada em comunicado, defendeu igualmente a necessidade de uma intervenção articulada entre diferentes entidades, destacando a parceria entre o SESARAM, a Unidade de Saúde Pública e o Município do Funchal.

Entre os projectos desenvolvidos em conjunto está o Diabetes em Movimento, dirigido a pessoas com diabetes tipo 2 e centrado na prática regular de exercício físico. Entre Outubro de 2025 e Junho de 2026, o programa realizou 100 sessões de exercício físico no Centro Comunitário do Funchal.

Helena Leal destacou também a implementação de um modelo multidisciplinar de intervenção na obesidade nos cuidados de saúde primários, prevista para Outubro, considerando esta uma resposta integrada de prevenção e acompanhamento.

A vereadora reafirmou, por fim, o compromisso do município em continuar a assumir-se como “um parceiro activo na construção de uma cidade mais saudável e inclusiva”.

“A saúde de uma comunidade constrói-se com todos”, concluiu.