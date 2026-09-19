"Há na Madeira uma epidemia de corrupção". A afirmação foi feita esta noite por André Ventura, na rentrée do CHEGA-Madeira, na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, onde o líder nacional do partido colocou o combate à corrupção no centro da sua intervenção.

Ventura defendeu que é necessário enfrentar o problema "mesmo que a mensagem seja incómoda", acusando responsáveis políticos de utilizarem recursos públicos em benefício de círculos de proximidade. Para o líder do CHEGA, o dinheiro público deve chegar às pessoas e ser aplicado na melhoria da habitação, da saúde e das condições de vida.

Na sua intervenção, contestou também a ideia de que as dificuldades do país resultem apenas da redução dos fundos europeus. Segundo Ventura, esses recursos deveriam ter sido aproveitados para melhorar os serviços públicos e reduzir a carga fiscal sobre as empresas.

O presidente do CHEGA defendeu ainda a responsabilização judicial dos responsáveis por actos que considera lesivos dos interesses dos portugueses. "Não queremos vingança, queremos justiça", afirmou, apresentando o combate à corrupção como uma causa para todo o país, incluindo Madeira e Açores.

Ventura aproveitou a passagem pela Madeira para elogiar a estrutura regional e o trabalho de Hugo Nunes, dos autarcas e das equipas do partido. Destacou, em particular, a maioria alcançada pelo CHEGA em São Vicente, apresentada como exemplo de uma política de proximidade.

"Não estamos aqui para procurar cargos", afirmou, defendendo uma força política orientada para os problemas concretos das populações.

O líder nacional do CHEGA relacionou ainda o crescimento do partido nas sondagens com a possibilidade de construir uma alternativa política e apelou à união das estruturas regionais. A intervenção encerrou a rentrée do CHEGA-Madeira, marcada também pela apresentação do novo site e do hino da estrutura regional.