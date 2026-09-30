Exposição internacional de fotografia "AURA – O Instante da Luz" inaugura a 7 de outubro na Casa da Luz

A Arca D'Ajuda e a United Photo Press inauguram uma mostra de fotografia, intitulada "AURA – O Instante da Luz", que estará patente no Museu de Eletricidade do Funchal durante todo o mês de Outubro.

O Museu Casa da Luz recebe a cerimónia de inauguração a 7 de Outubro, entre as 17h30 e as 20h00.

Com um cartaz que faz da própria luz a protagonista, "AURA" propõe uma reflexão visual sobre o instante em que a luz se transforma em imagem. A escolha do local reforça o conceito: a Casa da Luz, espaço dedicado à memória da eletricidade na Madeira, é o cenário ideal para uma exposição que celebra a luz na sua expressão fotográfica.

A iniciativa conta com o apoio do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, da Freguesia de São Martinho, do Município do Funchal e do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira.

A Arca D'Ajuda tem vindo a afirmar-se na promoção da fotografia e da cultura na Madeira. Um dos exemplos é a Maratona Fotográfica Arca D'Ajuda, que na sua 7.ª edição decorreu de 10 a 12 de Julho e reuniu um desafio fotográfico com temas surpresa, o concurso de vídeo "ARCA Reels", dedicado a curtas-metragens da maratona, e uma mini maratona fotográfica para crianças, com atividades criativas e prémios. Esta edição contou com a parceria da United Photo Press, que assinala 36 anos de atividade internacional, e da AMD.pt.