Corpo encontrado a boiar no mar junto à Casa da Luz

O corpo de um homem foi encontrado a flutuar ao início desta manhã, 20 de Setembro, na praia do Almirante Reis, no Funchal, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência, referiu o capitão de mar-e-guerra, Bruno Teles, ao DIÁRIO.

Em nota enviada pela Autoridade Marítima Nacional, na sequência de um alerta recebido pelas 06h45, através de populares que se encontravam nas proximidades, foram de imediato activados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, bem como dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Polícia Judiciária.

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que a vítima já tinha sido retirada da água, pelos bombeiros, para terra, onde foi efectuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde.

Realizadas as diligências da Polícia Judiciária e contactado o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.