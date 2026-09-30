Madeira registou 478 divórcios em 2025

Foram decretados 478 divórcios na Madeira em 2025, mais 24 do que no ano anterior, o que corresponde a um aumento de 5,3%. A taxa bruta de divorcialidade subiu de 1,7 para 1,8 divórcios por mil habitantes, segundo os dados provisórios relativos aos casamentos dissolvidos por divórcio divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira.

Santa Cruz apresentou a taxa de divorcialidade mais elevada da Região, com 2,1 divórcios por mil habitantes. No extremo oposto, Porto Santo e Machico registaram as taxas mais baixas, ambas de 1,5‰.

A grande maioria dos divórcios decretados em 2025 correspondeu a casais de sexo oposto. Foram registados sete divórcios entre pessoas do mesmo sexo: quatro entre homens e três entre mulheres.

Foto DREM

Quanto à forma de dissolução do casamento, 65,3% dos divórcios foram decretados por mútuo consentimento, correspondendo a 312 casos. Os restantes 34,7%, num total de 166, resultaram de divórcios decretados sem consentimento de um dos cônjuges.

A idade média das pessoas que se divorciaram também aumentou ligeiramente face a 2024. Nos homens, passou de 48,9 para 49,1 anos, enquanto nas mulheres subiu de 46,2 para 46,6 anos.

Os dados mostram ainda que a maioria dos divórcios ocorreu depois de uniões com pelo menos uma década de duração. Em 2025, 71,5% dos divórcios, correspondentes a 342 casos, resultaram de casamentos com duração igual ou superior a 10 anos. Os restantes 136 divórcios, equivalentes a 28,5%, ocorreram em casamentos com menos de 10 anos.

Mais de quatro em cada dez divórcios (42,9%) envolveram casamentos que duravam há pelo menos 20 anos. Foram 205 casos, com destaque para os casamentos com uma duração entre 20 e 29 anos, que representaram 123 divórcios, ou 25,7% do total.

Há ainda 82 divórcios, equivalentes a 17,2%, que resultaram de casamentos com uma duração igual ou superior a 30 anos.