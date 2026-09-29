Imprensa de 1976 em exposição na Casa da Autonomia

A imprensa que acompanhou o nascimento da Autonomia chega hoje à Assembleia Legislativa da Madeira.

A exposição “A Autonomia na Imprensa de 1976”, que reúne exemplares originais de jornais da época, abre às 11h15, no parlamento regional, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia.

A mostra já esteve patente no Museu de Imprensa da Madeira e na Escola Secundária de Francisco Franco.

A agenda desta terça-feira fica ainda marcada pela deslocação à Madeira dos antigos presidentes do Governo dos Açores Carlos César e Vasco Cordeiro, que têm encontro marcado com a presidente do PS/Madeira, Célia Pessegueiro, às 11 horas, na sede do partido, na Rua da Alfândega.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

09h00 Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária.

10h00 Assembleia Municipal de Santana.

12h00 Iniciativa do CDS-PP. Local: Câmara Municipal de Santana.

14h30 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe em audiência a embaixadora da Grécia, Konstantina Kamitsi. Local: Sala Rosa da Assembleia Legislativa da Madeira.

SOCIEDADE

08h30 Comemorações do 30.º aniversário da Escola Básica com Pré-Escolar do Porto da Cruz, com a presença da secretária regional da Educação, Elsa Fernandes. Local: Igreja Paroquial do Porto da Cruz.

10h00-12h00 Sessão pública “Sustentabilidade no Empreendedorismo – O processo para a certificação ISO 21401”, promovida pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, em parceria com a ACIF, a APCER e o Savoy Signature. Às 12h00, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, preside ao encerramento. Local: Sala do Pátio I, Colégio dos Jesuítas.

10h30 Apresentação do projecto Jardins+Nossos, da IHM. Local: Jardim do Bairro da Nazaré, entre a Rua do Brasil e a Rua da Venezuela.

18h30 Cerimónia de entrega de Diplomas de Mérito Escolar, com a presença da secretária regional da Educação, Elsa Fernandes. Local: Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.

CULTURA

10h00 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel preside à apresentação do livro 'A Gulosa do Ilhéu de Câmara de Lobos', de Nuno Barros, com edição da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Local: Museu de Imprensa da Madeira.

11h15 Abertura da exposição A Autonomia na Imprensa de 1976. Local: Assembleia Legislativa da Madeira.

DESPORTO

15h30 Cerimónia de entrega de Louvores Desportivos 2025/2026, atribuídos pelo Conselho do Governo Regional, no âmbito da Semana Europeia do Desporto 2026, com a presença de Elsa Fernandes. Local: Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Setembro, Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação, Dia Mundial da Raiva, Dia Mundial do Aborto Seguro, Dia Mundial da Penicilina:

1803 - Nasce o historiador, arqueólogo e escritor francês Prosper Merimée.

1864 - Karl Marx organiza, em Londres, a Primeira Internacional, que dará corpo à criação dos primeiros partidos sociais-democratas e socialistas.

1866 - É inaugurado o Teatro do Príncipe Real, mais tarde Teatro Apolo, em Lisboa.

1871 - O Brasil promulga a lei que liberta as crianças da escravatura, a Lei n.º 2.040, conhecida como a Lei do Ventre Livre.

1878 - A iluminação pública é inaugurada em Cascais.

1891 - Morre, com 72 anos, o escritor norte-americano Herman Melville, autor de "Moby Dick" (1851).

1893 - É fundado o Futebol Clube do Porto.

1895 - Morre, com 72 anos, o químico e microbiologista francês Louis Pasteur, fundador da medicina microbiologia.

1920 - A Liga Profissional de Futebol Americano organiza o seu primeiro jogo, em que os Rock Island Independents, de Illionois, vencem os St Paul Ideals por 48-0.

1950 - A Indonésia é admitida na Organização das Nações Unidas (ONU).

1958 - A Constituição da V República Francesa é aprovada em referendo.

1974 - Levantam-se barricadas contra a manifestação da Maioria Silenciosa, organizada em apoio a António de Spínola.

1978 - Morre, aos 65 anos, o italiano Albino Luciani, Papa João Paulo I. O seu pontificado durou 33 dias.

1983 - É inaugurada a pista do aeroporto da Ilha do Corvo, nos Açores.

1984 - Maria Branca dos Santos, Dona Branca, "a banqueira do povo", é chamada à Polícia Judiciária.

1991 - O Conselho Nacional Palestiniano, parlamento no exílio, aceita a participação na Conferência de Paz para o Médio Oriente, proposta pelos Estados Unidos.

- Morre, com 65 anos, o músico de jazz, compositor e trompetista norte-americano Miles Dewey Davis III, Miles Davis.

1992 - Morre, aos 74 anos, Fernando Piteira Santos, jornalista, historiador, professor, ex-diretor do Diário de Lisboa, figura destacada da oposição Democrática à ditadura de Oliveira Salazar.

1995 - Yasser Arafat, líder da Organização da Libertação da Palestina (OLP), e o primeiro ministro israelita Yitzhak Rabin, assinam na Casa Branca em Washington, Estados Unidos, o acordo para o fim da ocupação da Cisjordânia.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente do Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), reúne-se em Nova Iorque, Estados Unidos, com o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan.

2000 - Vitória do "não" no referendo na Dinamarca sobre a adesão ao Euro, com 53,1 por cento dos votos.

- O líder da oposição de direita israelita, o Likud, Ariel Sharon, visita o Monte do Templo, conhecido por Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental. O facto está na origem da Segunda Intifada.

2003 - Toma posse o primeiro ministro do Governo de transição da Guiné-Bissau, Artur Sanha, de 42 anos, antigo secretário de Estado da Administração Interna e das Pescas e actual secretário-geral do Partido da Renovação Social (PRS).

- Morre, com 94 anos, o cineasta e escritor norte-americano nascido na Turquia Elia Kazan, realizador de "Há Lodo no Cais".

2005 - Investigadores confirmam a perda de 40% da massa de gelo no Pólo Norte nos últimos 40 anos.

2006 - Começa a repetição do julgamento do caso UGT, relacionado com alegadas burlas com verbas do Fundo Social Europeu. Os factos remontam a 1988-1989 e dizem respeito a uma acusação por fraude na obtenção de subsídios, num valor superior a 385 mil contos (1,8 milhões de euros), deduzida pelo Ministério Público, em 1995, contra 36 arguidos, 23 dos quais pessoas singulares.

2007 - Na Birmânia, a polícia utiliza bastões para dispersar milhares de manifestantes. A unidade militar estacionada em Mandalay, segunda maior cidade da Birmânia, recusa ordens governamentais para disparar sobre monges desarmados.

2011 - Alegando cansaço, o artista francês Albert Uderzo, criador das aventuras de Astérix e Obélix, passa o testemunho aos desenhadores Frédéric e Thierry Mébarki e ao guionista Jean-Yves Ferri.

2013 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova uma resolução sobre o desmantelamento do arsenal de armas químicas da Síria. Esta resolução é a primeira a ser adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) desde o início do conflito na Síria, em março de 2011.

2014 - Em Hong Kong, com partes do complexo do governo sitiados, o movimento Occupy Central junta-se aos estudantes e começa a sua campanha de desobediência civil. Pelo menos cinco ativistas, incluindo três deputados, são detidos.

- Portugal sagra-se campeão da Europa de ténis de mesa pela primeira vez ao derrotar a Alemanha, por 3-1, na final dos Europeus por equipas, que se disputaram em Lisboa.

- O atleta queniano Dennis Kimetto bate o recorde do mundo da maratona, ao correr em Berlim, Alemanha, em 2:02.57 horas, tornando-se o primeiro atleta a cobrir a distância abaixo das 2:03 horas.

2015 - Água líquida é observada em Marte, anuncia a agência espacial norte-americana NASA. A conclusão, que apoia a tese da existência de água líquida em Marte, surge da análise de imagens recolhidas do "planeta vermelho" pela sonda da NASA Mars Reconnaissance Orbiter, lançada há dez anos.

2016 - Morre, com 93 anos, Shimon Peres, ex-Presidente de Israel de 2007 a 2014 e Prémio Nobel da Paz em 1994.

- Morre, aos 91 anos, Valentim Xavier Pintado, economista e professor universitário e um dos fundadores do CDS. Nos anos de 1970 foi secretário de Estado do Comércio do governo presidido por Marcelo Caetano.

- Morre, aos 66 anos, Armindo Maurício, advogado, antigo ministro e antigo secretário-geral do maior partido da oposição cabo-verdiana Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

2018 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para o diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, arguido no caso da recuperação das armas roubadas em Tancos, Vila Nova da Barquinha.

2020 - O Supremo Tribunal espanhol anuncia a confirmação da inabilitação por um ano e meio do presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra, por desobediência à junta eleitoral central.

- Morre, aos 80 anos, Jorge Salavisa, bailarino e coreógrafo, dirigiu o Ballet Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado.

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada.

2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, anuncia a intenção de o Governo de alienar pelo menos 51% do capital da TAP, reservando até 5% aos trabalhadores, e quer aprovar em Conselho de Ministros até ao final do ano ou inicio de 2024 o caderno de encargos da privatização da TAP.

2024 - Morre, aos 99 anos, Alexandre do Nascimento, cardeal angolano, foi presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e arcebispo emérito de Luanda.

- Morre, aos 88 anos, Kris Kristofferson, cantor, compositor e ator norte-americano, escreveu clássicos como "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times". Venceu quatro Grammys e cinco galardões das associações de música country.

PENSAMENTO DO DIA

As verdades herdadas pagam tão alto imposto que é bom abandoná-las Pedro Tamen (1934), poeta português

Este é o ducentésimo septuagésimo segundo dia do ano. Faltam 94 dias para o termo de 2026.