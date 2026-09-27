Madeira inspira design português em exposição na China

A Madeira está entre as paisagens portuguesas que inspiram a apresentação de uma selecção de marcas nacionais de mobiliário e decoração de gama alta no mercado chinês.

A exposição “Not a Love Story – A Journey Through Portuguese Contemporary Design”, patente no Cimen Mall, em Xangai, até 7 de Outubro, reúne 12 marcas portuguesas numa iniciativa que procura apresentar de forma integrada uma oferta habitualmente dispersa por diferentes distribuidores e espaços comerciais na China.

O percurso expositivo é construído como uma narrativa sobre Portugal, dividida em vários espaços inspirados em Lisboa, na Madeira e no Algarve. A mostra acompanha a história de um casal, do encontro ao casamento e ao início de uma vida em comum, recorrendo a paisagens, materiais e objectos portugueses para criar cada cenário.

“Queremos mostrar que existe esta quantidade e variedade”, explicou à Lusa Huang Liu, representante na China da marca portuguesa de iluminação Serip e uma das coordenadoras da iniciativa, sublinhando que os produtos portugueses permanecem “bastante dispersos” no mercado chinês.

A exposição surge num contexto de procura por produtos de maior qualidade, apesar da crise imobiliária chinesa, procurando as marcas portuguesas afirmar-se através do design, dos materiais, da sustentabilidade e de elementos associados à identidade portuguesa.