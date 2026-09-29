Funchal prepara novo Plano Municipal de Juventude

A Comissão de Acompanhamento do II Plano Municipal de Juventude do Funchal, que irá proceder à revisão do primeiro documento, foi constituída no Conselho Municipal da Juventude (CMJ).

A constituição da comissão foi um dos pontos da ordem de trabalhos da primeira sessão ordinária do CMJ do actual mandato, realizada na segunda-feira, 28 de Setembro, na Sala da Assembleia Municipal.

Na reunião foi apresentada a metodologia que irá orientar a elaboração do novo plano, num processo que prevê a participação do Município, dos jovens, das organizações juvenis e de outras entidades parceiras. O trabalho decorrerá antes de o documento ser submetido à aprovação da Câmara e da Assembleia Municipal.

A metodologia contempla cinco fases, incluindo a identificação das prioridades e a definição de objectivos, medidas, metas e recursos indicativos, tendo por base o diagnóstico realizado e os contributos recolhidos junto dos vários intervenientes.

Durante a sessão foi também feito um balanço das actividades, indicadores e projectos municipais destinados à população jovem.

Entre os programas apresentados encontram-se as Bolsas de Mérito e Valor, as Bolsas para Estudantes do Ensino Superior, o apoio ao Associativismo Juvenil, o programa Jovens em Participação, o projecto Educa-te, o Balcão Jovem, que funciona no Edifício Várzea, em São Martinho, e o Fórum Jovem.

A vereadora com o pelouro da Juventude, que preside ao CMJ, recordou ainda que o Funchal foi distinguido este ano como "Município Amigo da Juventude", na categoria de cinco estrelas, a classificação mais elevada atribuída pela Federação Nacional das Associações Juvenis.