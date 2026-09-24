Luís Filipe Santos de volta ao Chega sem mudar a estratégia no Funchal

Luís Filipe Santos voltou a representar o Chega na Câmara Municipal do Funchal e assumiu, esta manhã, que o regresso ao partido não altera a estratégia que tem seguido enquanto vereador na autarquia.

"A estratégia será sempre a mesma. Será sempre muito proactiva em prol dos funchalenses, a apresentar propostas e deliberações em todas as reuniões de Câmara, como temos feito até agora", afirmou após a reunião pública do executivo.

"Não há dois Luís Filipe Santos. Existe um e esse é sempre muito proactivo em prol da cidade do Funchal e dos funchalenses", acrescentou.

O vereador, que anteriormente tinha passado a independente, justifica o regresso com a mudança de liderança no Chega-Madeira. "Eu justifico o regresso ao Chega pela nova postura da nova direcção", afirmou.

Apesar do regresso, Luís Filipe Santos esclareceu que não é militante do partido. "Neste momento, sou vereador do Chega, mas não sou militante." Sobre uma eventual filiação, diz que será "um passo de cada vez".

"Neste momento, voltei, estarei a trabalhar com o Chega, serei vereador do Chega até ao fim do mandato. Tudo o resto vem com o tempo", afirmou.

A habitação continua entre as prioridades do vereador, que considera que a cidade enfrenta um "enorme problema". Segundo Luís Filipe Santos, existem "perto de 3.000 pedidos para uma nova casa" e que a cidade necessita de uma "estratégia muito mais forte e incisiva", bem como de uma maior fiscalização nos bairros sociais.

"É preciso ver nos bairros sociais os sinais exteriores de riqueza, porque pode haver pessoas que neste momento já não precisam de viver num bairro social e, assim, cedem o seu lugar a quem precisa", sublinhou.