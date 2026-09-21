Assembleia Municipal do Funchal destaca papel da Xarabanda na preservação da cultura madeirense

A Mesa da Assembleia Municipal do Funchal visitou a Associação Cultural e Musical Xarabanda, em São Pedro, no âmbito do projecto "Assembleia de Proximidade", tendo destacado o trabalho desenvolvido pela associação na recolha e preservação do património musical madeirense.

A visita decorreu durante "O Enseada - Festival de Artes do Funchal 2026", promovido pela Câmara Municipal do Funchal, e contou com a presença do presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes, e das secretárias da Mesa, Vera Duarte e Mónica Figueira.

"Nestes dias em que se celebra a cultura na nossa cidade, fizemos questão de visitar um dos maiores responsáveis pela recolha e preservação do património musical da Região", afirmou José Luís Nunes, recordando o lançamento, em Janeiro, de uma colecção de sete volumes dedicada à música tradicional madeirense, que classificou como "um trabalho extraordinário".

Segundo a Mesa da Assembleia Municipal, a visita permitiu conhecer não só o trabalho já desenvolvido pela Xarabanda, mas também os objectivos que a associação mantém nas áreas da preservação, divulgação e recriação da cultura madeirense.

"Percebemos que, da parte da Xarabanda, continuam a existir objectivos muito claros no que diz respeito à preservação, divulgação e recriação da nossa cultura e da nossa identidade, parte indissociável da nossa cidade", referiu o órgão municipal.

José Luís Nunes destacou também o papel das instituições culturais e do município no apoio à actividade associativa. "É satisfatório perceber que, por um lado, temos entidades como a Associação Xarabanda, fundamentais naquilo que fazem, e, por outro, municípios como o Funchal, que acompanham, investem e apoiam a cultura e as nossas associações", afirmou.

"Apoiar a cultura será sempre reforçar a nossa identidade", acrescentou o presidente da Assembleia Municipal, que lembrou ainda o papel daquele órgão na aprovação dos orçamentos municipais e dos apoios destinados às diferentes áreas de intervenção.

"Muitas vezes, é ignorado o facto de que, quando aprovamos um orçamento, em sede de Assembleia Municipal, aprovamos um conjunto de apoios e investimentos em diversas áreas", afirmou, acrescentando que "no Funchal, este ano, deu-se o maior investimento anual da Câmara a associações da cultura".

José Luís Nunes considerou este investimento "um exemplo" do trabalho desenvolvido pelos deputados municipais e afirmou que é uma matéria que "muito nos orgulha".

A próxima sessão descentralizada da Assembleia Municipal do Funchal será realizada a 30 de Setembro, na freguesia de São Pedro, onde está sediada a Associação Cultural e Musical Xarabanda.