PS e IL apontam erros na proposta do Chega
Isabel Garcês, do PS, comentou a proposta do CH para criação de um suplemento de missão e fixação para os elementos das forças de segurança, na Madeira, desde logo apontando o facto de a proposta de lei ignorar os Açores.
A deputada também encontra falhas no diploma que podem levar a uma rejeição na Assembleia da República.
Gonçalo Maia Camelo, da IL, não compreende a proposta do CH porque ignora as situações igualmente difíceis dos outros agentes de segurança que trabalham em todo o país, além de discriminar os Açores.
O deputado acredita que o diploma tem objecções constitucionais.