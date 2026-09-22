Bruno Macedo diz que a proposta do PS só coloca mais "camadas" em algo que já está em curso
Bruno Macedo concorda com a necessidade de controlo e regulamentação da inteligência Artificial, mas lembra que já foi apresentada uma estratégia regional, há estratégia nacional e há um regulamento europeu que "é bastante completo" e entra em vigor em 2027.
A proposta do PS, diz, é o mesmo que "pedir uma ponte quando a ponte já está construída, passam carros e pessoas". O diploma socialista é comprado a "colocar uma portagem na ponte".
O deputado do PSD compreende a necessidade de debater a IA mas rejeita medidas que sejam, apenas, mias "camadas" e medidas para dificultar um processo que é essencial para a economia europeia.
A proposta socialista, garante, apenas cria "mais burocracias" às empresas "num mundo que não se compadece disso". Um diploma que, afirma, "não traz nenhum benefício real".