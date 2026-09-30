Estados Unidos oficializam retirada da missão militar no Iraque

O Pentágono anunciou hoje o fim oficial da missão, de 12 anos, da coligação liderada pelos Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico no Iraque, um anúncio já confirmado por Bagdade.

"A retirada ordenada das forças e equipamentos da coligação da Base Aérea de Erbil marca a conclusão bem-sucedida da missão militar que derrotou" o grupo Estado Islâmico no Iraque, disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sean Parnell, citado em comunicado.

🚨#US Completes #Iraq Withdrawal, Ending 23-Year Military Presence.



▪️The occasion will be celebrated as "Independence Day" with four official public holidays.



▪️The withdrawal also marks the end of more than two decades of US military involvement in Iraq. Following the US… pic.twitter.com/FBj4Lw0zAH — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 29, 2026

O primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, anunciou também hoje e também em comunicado, o fim da coligação internacional anti-Hadistan, liderada pelos Estados Unidos, que deixou o Iraque em 2014.

"Iniciámos uma nova etapa, caracterizada pela sobriedade do Iraque, pela força das nossas instituições, pela preparação dos nossos esforços, pela unidade no conjunto das decisões e por alianças equilibradas com os nossos aliados", afirmou Al-Zaidi durante a cerimónia de despedida das tropas internacionais em Bagdade, segundo um comunicado divulgado pelo seu gabinete.

A Guerra do Iraque começou a 20 de março de 2003, quando uma coligação liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido invadiu o país com o objetivo de derrubar o regime de Saddam Hussein.

Os Estados Unidos retiraram a maioria das suas tropas em 2011, mas voltaram a enviar apoio contra o Estado Islâmico em 2014, só encerrando mais tarde a presença das últimas bases militares no Iraque.