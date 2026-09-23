Aguiar-Branco admite nove dos 11 temas propostos pelo Chega para inquérito a Luís Neves

O presidente da Assembleia da República admitiu nove dos 11 temas requeridos pelo Chega para investigação numa comissão de inquérito parlamentar sobre a ação do ministro Luís Neves enquanto diretor nacional da PJ.

Esta posição foi transmitida por José Pedro Aguiar-Branco numa declaração aos jornalistas no Parlamento, ocasião em que adiantou que o Chega tem agora dois dias para comunicar se aceita avançar com a comissão de inquérito apenas com nove dos 11 temas que requereu, ou se, em alternativa, pretende reformular os dois temas ainda não admitidos pelo presidente da Assembleia da República.

Se, pura e simplesmente, o Chega insistir em avançar com os 11 temas constantes no seu requerimento, o presidente da Assembleia da República não estará em condições de admitir esta iniciativa para a constituição de uma comissão de inquérito, disse.

O primeiro dos dois temas não admitido, segundo o presidente do Parlamento, relaciona-se com alegadas interferências de um filho do ministro da Administração Interna, Luís Neves, relativamente à atividade jornalística, porque "não está demonstrada a ligação dessa situação com as funções do seu pai ou com os meios da PJ".

O segundo tema não admitido, especificou ainda José Pedro Aguiar-Branco, reside na intenção de o Chega de procurar "eventuais conflitos de interesses relativamente a entidades que não estão identificadas".