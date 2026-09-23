Jorge Jesus garante Ronaldo a titular com o País de Gales

O selecionador Jorge Jesus revelou hoje que o avançado Cristiano Ronaldo vai ser titular frente ao País de Gales, no jogo da Liga das Nações de futebol que vai marcar a estreia do técnico no cargo.

"Hoje, vai ser o meu primeiro treino de campo e, se não acontecer nada de especial, o Cristiano vai jogar de início", disse Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira jornada do Grupo A4, na qual esteve acompanhado pelo capitão Cristiano Ronaldo.

Num evento que decorreu dentro do Portugal Football Summit, perante uma vasta plateia, Jorge Jesus, que substituiu o espanhol Roberto Martínez à frente da equipa das 'quinas', lembrou que o avançado dos sauditas do Al Nassr, clube que treinou na época passada, é um símbolo do país.

"Noto muita preocupação de até quando o Cristiano vai jogar, se tem condições para jogar. O Cristiano é um símbolo de Portugal e da seleção", salientou o selecionador, de 72 anos, na véspera da sua estreia.

Jorge Jesus revelou que durante a época passada teve oportunidade de perceber bem de perto a dimensão do avançado, lembrando uma digressão a Hong Kong, em que o jogo com Ronaldo em campo teve cerca de 55 mil espetadores e a partida sem Ronaldo cerca de três mil.

O selecionador não revelou se Ronaldo vai jogar os 90 minutos frente aos galeses, explicando que será o encontro a ditar as suas opções.

"Se vai jogar os 90 minutos, o jogo é que dita. Espero que as coisas corram muito bem e que ele faça um ou dois golos e aí eu tiro-o logo", frisou, entre sorrisos.

Portugal inicia a 'era' Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, sendo que, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.