Operação numa prisão da Indonésia detecta reclusos a viver em vivendas de luxo

As autoridades indonésias realizaram hoje uma operação numa prisão perto de Jacarta, onde alguns reclusos viviam em luxuosas vivendas e podiam sair quando quisessem.

Na semana passada, o gabinete do Provedor de Justiça da Indonésia anunciou que numa inspeção tinha sido descoberto um complexo de apartamentos luxuosamente mobilados e ocupados por reclusos dentro das instalações da prisão de Cibinong, a sul da capital.

Satu tahun atau 2 tahun lagi cek ke lokasi apakah ada bangunan baru lagi atau lebih mewah 😅



Proses pembongkaran 10 rumah bangunan mewah Lapas Cibinong yang berdiri di daerah aliran sungai (DAS).



Pembongkaran tersebut sudah atas usulan Komisi XIII DPR RI. https://t.co/XGY6MWeqKR pic.twitter.com/5k6XUvDS4f — Gumilar (@pw_gun) September 30, 2026

De acordo com o gabinete do Provedor de Justiça, os reclusos pagavam renda por estes apartamentos, que estavam equipados com sofás, camas grandes, televisões, frigoríficos e até mesas de jantar.

Um frigorífico continha garrafas de cerveja, whisky e outras bebidas alcoólicas, de acordo com fotos divulgadas pelo gabinete do Provedor de Justiça.

Um portão destrancado ligava o pátio em redor das aldeias a um bosque de bambu, permitindo aos prisioneiros entrar e sair à vontade.

BREAKING ‼️



10 BANGUNAN MEWAH DI LAPAS CIBINONG DIBONGKAR https://t.co/LyHdZvehcH pic.twitter.com/LcdoTRHHuW — Gumilar (@pw_gun) September 30, 2026

Estava em construção um simulador de golfe para os moradores, que tinham também acesso a uma piscina e a um ginásio.

"Encontrámos as instalações ocupadas por reclusos. Por isso, suspeitamos fortemente que existem instalações especiais para certos reclusos na Prisão de Cibinong", disse uma funcionária do gabinete do Provedor de Justiça, Syafrida Rachmawati Rasahan, em conferência de imprensa.

A prisão alberga reclusos com perfis diversos, incluindo os condenados por crimes violentos, bem como por crimes de colarinho branco, como a corrupção.

O Ministério das Prisões anunciou hoje que vai apresentar as conclusões da sua investigação preliminar ao Parlamento na próxima semana.

Um total de 52 reclusos foram interrogados até à data, disse o inspetor-geral do ministério, Rudi Setiawan.

O diretor da prisão e outros quatro altos funcionários foram suspensos.

As autoridades não divulgaram quais os reclusos que ocupavam estes alojamentos de luxo, nem especificaram o que lhes acontecerá.