Enfermeira de São Vicente nomeada para Prémios Empatia

A enfermeira Noélia Pita, do Centro de Saúde de São Vicente, está nomeada para a primeira edição dos Prémios Empatia na Saúde, iniciativa que pretende reconhecer profissionais, cuidadores e projectos que se distinguem pela promoção de práticas mais humanas e centradas na pessoa nos cuidados de saúde em Portugal.

A profissional do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) recebeu a nomeação como um reconhecimento particularmente significativo por partir dos próprios utentes.

“É uma honra e um privilégio”, afirmou Noélia Pita, considerando que a distinção representa também um incentivo para continuar a exercer a profissão com dedicação e proximidade. “Esta nomeação eleva ainda mais o meu sentido de responsabilidade e compromisso”, acrescentou.

A nomeação foi igualmente assinalada pela Direcção de Enfermagem do SESARAM, que destacou a forma como Noélia Pita desenvolve a sua actividade no Centro de Saúde de São Vicente, pautada pela empatia, humanização, presença e respeito pela pessoa.

Segundo a Direcção de Enfermagem, estas características fazem da profissional um exemplo para os seus pares e para a própria instituição.

Os Prémios Empatia na Saúde são promovidos pelo movimento Princípio Ativo e realizam-se este ano pela primeira vez, procurando dar visibilidade a pessoas, equipas e projectos que colocam a empatia no centro da prestação de cuidados.

A gala de atribuição dos Prémios Empatia na Saúde 2026 está marcada para 17 de Outubro, na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto. O evento pretende celebrar profissionais, equipas e projectos que contribuem para uma relação mais próxima e humanizada com os utentes.