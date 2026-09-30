Clube Naval do Funchal assinala os vários Louvores do Governo Regional

O Clube Naval do Funchal foi distinguido com vários Louvores atribuídos pelo Conselho do Governo Regional da Madeira, relativos à época desportiva 2025/2026. A cerimónia de entrega decorreu ontem, 29 de Setembro, no Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

A sessão contou com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, em representação do Governo Regional, e do director regional de Desporto, David Gomes, reunindo atletas, clubes, treinadores e outros agentes desportivos distinguidos pelos resultados alcançados ao longo da época.

Entre os atletas do Clube Naval do Funchal distinguidos esteve Pedro Côrte Moura, na modalidade de Vela, disciplina de Windsurf, pelo percurso e resultados obtidos.

O próprio clube recebeu um Louvor pela conquista da Taça de Portugal de Canoagem de Mar por Equipas, numa época em que voltou a alcançar resultados de relevo nesta modalidade.

Na Canoagem foram ainda distinguidos os atletas Beatriz Fernandes Santos, Rodrigo Andrade dos Santos, Carlota Sofia Fernandes Duarte, Rui Pedro da Rocha Mendes Borges Macedo, Miguel Ângelo Pinto Martins, Márcio Moisés Moniz Teixeira e Oriana Mafalda Vieira de Freitas.

Na Natação Pura, o reconhecimento coube à atleta Susana Margarida Abreu de Sousa Santa Clara Gomes, igualmente distinguida com um Voto de Louvor.

Os Louvores atribuídos pelo Governo Regional constituem um reconhecimento público pelos resultados alcançados pelos atletas e equipas, bem como pelo trabalho desenvolvido ao longo da época.

O Clube Naval do Funchal felicitou todos os atletas distinguidos e os respectivos treinadores e equipas técnicas, considerando que estas distinções valorizam o percurso desportivo e o trabalho desenvolvido nas áreas da formação e da competição.