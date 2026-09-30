PSD destaca a vinda do segundo meio aéreo e combate a incêndios

Sérgio Oliveira destacou a chegada do segundo meio aéreo de combate a incêndios que estará activo a partir de amanhã.

O deputado do PSD referiu a importância de um segundo helicóptero, com o custo suportado pela República.

Esta é uma reivindicação antiga da Região e que esteve inscrita no Orçamento de Estado desde 2018, mas que não foi "cumprida pelos governos socialistas".

Sérgio Oliveira espera que o segundo meio chegue, mais cedo, no próximo ano.