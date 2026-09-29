Cristiano Ronaldo ausente do treino da selecção portuguesa

O capitão da selecção portuguesa Cristiano Ronaldo não participou, esta tarde, no treino de preparação da equipa lusa em Malmö (Suécia) para o jogo contra a Dinamarca.

Francisco Conceição e João Félix também não treinaram. Mas a ausência do futebolista foi mais notada, sobretudo por surgir na sequência do gesto de insatisfação que protagonizou no final do jogo contra a Noruega, no passado domingo, em que o seleccionador Jorge Jesus optou por mantê-lo no banco de suplentes durante toda a partida.

Espera-se que a Federação Portuguesa de Futebol preste esclarecimentos sobre este assunto.

Entretanto, a SIC Notícias revelou hoje que Cristiano Ronaldo pensou em deixar a selecção de Portugal logo após o Mundial 2026, mas que a chegada de Jorge Jesus fê-lo mudar de ideias. Segundo o mesmo canal de notícias, houve um encontro na casa do futebolista madeirense com o novo seleccionador e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, no qual ficou acertado que, neste período de quatro jogos da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo jogaria o primeiro e o último jogo, ficando de fora das partidas contra a Noruega e aa Dinamarca. Contudo, Jorge Jesus informou a Cristiano Ronaldo que tinha mudado de planos e que o capitão poderia jogar cerca de 30 minutos no último jogo. Ora neste jogo contra a Noruega, o capitão começou a partida no banco, foi aquecer e acabou por não entrar. Jorge Jesus justificou a decisão como uma opção técnica, devido à evolução da situação no relvado.