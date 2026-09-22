Marítimo vence AD Camacha em jogo de treino

O Marítimo venceu, esta manhã, a AD da Camacha por 4-1, em jogo de treino que marcou o regresso ao trabalho da formação orientada por Mitchel van der Gaag.

Na oportunidade, o treinador do Marítimo deu a vez aos jogadores menos utilizados nestes primeiros sete jogos da I Liga, constituindo um 'onze' maioritariamente com os reforços contratados para esta temporada. As excepções foram Danilovic e, de alguma maneira, o guarda-redes Gonçalo Tabuaço que, como se sabe, regressou aos verde-rubros depois de ter estado a segunda metade da época passada cedido ao Leixões.

Ao intervalo o resultado estava em 2-0, com golos de Maurice Boakye e Ayuma, para, na segunda parte, terem surgido mais três golos. Dois para o Marítimo (Alani e Boakye que bisou) e um para a AD da Camacha, num lance confuso na área verde-rubra, com a bola a bater no maritimista Francisco Silva e nas costas de Pastor, antes de entrar na baliza do Marítimo. Nesta fase o guarda-redes espanhol Pastor defendeu uma grande penalidade apontada pelo camachense Belo. Refira-se que 8 dos titulares em Barcelos, na última jornada da I Liga, fizeram apenas treino de recuperação activa.

O Marítimo volta a realizar um jogo de treino na próxima quinta-feira, desta feira frente ao Nacional e no Estádio da Madeira.