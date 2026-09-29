Ronaldo fez recuperação no hotel e falhou treino de Portugal em Malmo

Cristiano Ronaldo fez hoje treino específico no hotel em que a seleção portuguesa está instalada em Malmo, na Suécia, enquanto os restantes jogadores trabalharam no Eleda Stadion, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na preparação para o duelo de quinta-feira com a Dinamarca, para a Liga das Nações, Ronaldo chegou com a equipa à casa do Malmo, subiu ao relvado antes da sessão e esteve à conversa com Jorge Jesus, mas depois não esteve às ordens do selecionador nacional e abandonou o recinto enquanto decorria o treino.

De acordo com a FPF, o jogador de 41 anos, que tem 234 jogos e 146 golos por Portugal, acabou por regressar ao hotel devido à falta do equipamento necessário no ginásio do Eleda Stadion.

Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco de suplentes frente à Noruega (2-1), em duelo da segunda jornada do Grupo A4, e abandonou o relvado algo insatisfeito logo após o apito final, não se juntando aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos lusos no estádio.

João Félix também falhou o treino e fez apenas trabalho de recuperação, mas no Eleda Stadion, enquanto Francisco Conceição saiu lesionado do duelo com a Noruega e deverá ficar de fora do jogo em Copenhaga. O extremo está entregue ao departamento médico da FPF e será avaliado diariamente.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, Jesus dividiu os 19 jogadores de campo em dois grupos durante os exercícios de aquecimento, primeiro sem bola, e depois já com bola. Nesta fase, como é habitual, os três guarda-redes trabalharam à parte.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.