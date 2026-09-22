Portugal treina com 25 jogadores e com Jesus no aquecimento

Portugal realizou hoje o primeiro treino sob o comando do novo selecionador nacional, Jorge Jesus, numa sessão em que estiveram os 25 jogadores convocados e em que o técnico também fez aquecimento junto com o plantel.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a primeira sessão no relvado de Jesus arrancou com atraso, devido ao calor, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, período em que os futebolistas fizeram os habituais exercícios de aquecimento sempre com a presença do selecionador nacional, num toque pessoal do treinador de 72 anos.

Tanto com Fernando Santos como com Roberto Martínez, a fase inicial dos treinos era sempre da responsabilidade dos adjuntos, com os respetivos selecionadores a observarem à distância.

Hoje foi o contrário, com Jesus a participar na corrida de aquecimento, ao lado do capitão Cristiano Ronaldo, e depois a observar bem de perto os exercícios com bola, altura em que o grupo foi dividido em dois.

Nas bancadas da Cidade do Futebol a assistir à sessão esteve o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

A seleção portuguesa volta a treinar na quarta-feira, às 17:00, igualmente na Cidade do Futebol e novamente com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Portugal inicia a 'era' Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.

Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.

Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das 'quinas' voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.