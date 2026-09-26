Seleção portuguesa treina em Oslo antes do duelo com a Noruega

A seleção portuguesa treina hoje em Oslo, naquela que será a última sessão de trabalho da equipa de Jorge Jesus antes do duelo de domingo com a Noruega, da segunda jornada da Liga das Nações de futebol.

Portugal tem um treino agendado para as 18:00 (17:00 horas de Lisboa) no Ullevaal Stadion, palco da partida do Grupo A4, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 17:00 (16:00), no mesmo recinto, o selecionador Jorge Jesus e um jogador ainda a designar irão fazer em conferência de imprensa a antevisão do encontro com os noruegueses.

A comitiva lusa viajou na sexta-feira para Oslo, com todos os 25 jogadores convocados por Jesus a seguirem viagem para capital da Noruega.

Na primeira jornada do grupo, Portugal iniciou a defesa do título da Liga das Nações com um triunfo por 1-0 sobre o País de Gales, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto a Noruega bateu em Oslo a Dinamarca, por 3-2.

Isto significa que Portugal e Noruega, ambos com três pontos, vão lutar no domingo pela liderança isolada do grupo.

O Noruega-Portugal está agendado para domingo às 20:45 (19:45), no Ullevaal Stadion, que fica na parte norte de Oslo, e terá arbitragem do francês François Letexier.

Primeiro duelo entre o recordista Ronaldo e a 'ameaça' Haaland

Ronaldo e Haaland vão pela primeira vez defrontar-se, no Noruega-Portugal, da Liga das Nações de futebol, num duelo com 15 anos de diferença e com o nórdico a aparecer como uma 'séria ameaça' aos recordes do avançado luso.

No domingo, na segunda jornada do Grupo A4, o Estádio Ullevaal vai ser palco de um dos mais aguardados duelos do futebol mundial, com Ronaldo e Haaland a partilharem pela primeira vez o relvado, embora em fases bem distintas da carreira e com objetivos completamente diferentes.

Aos 41 anos (cumpre 42 em fevereiro do próximo ano), o capitão da seleção portuguesa aproxima-se cada vez mais do final da carreira, com todas as atenções viradas para os 1.000 golos e para reforçar ainda mais o legado que vai deixar na história do futebol.

Ronaldo já tem lugar reservado entre os 'deuses', mas Haaland, que tem apenas 26 anos e ainda tem muito pela frente, está também a caminho do 'Olimpo' e pode mesmo apagar alguns feitos do jogador madeirense.

Os números que Ronaldo apresenta hoje no futebol internacional seriam há uns anos apontados como impossíveis, mas a verdade é que, em 23 anos a vestir a camisola lusa, o avançado ultrapassou todas as barreiras.

Logo como carta de apresentação aparecem os 146 golos ao serviço de Portugal, número que deixa Ronaldo como o melhor marcador de sempre de seleções e único europeu a passar a fasquia da centena.

Os recordes continuam com 14 golos marcados em fases finais de Europeus, 41 nas fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, 41 nas fases de qualificação para Campeonatos da Europa e 10 'hat-tricks' pela equipa das 'quinas'.

Em Mundiais, Ronaldo leva 11 golos, bem longe dos 22 de Mbappé, e na Liga das Nações registou até agora 15.

Quando o avançado fez a sua estreia por Portugal, em 20 de agosto de 2003, Erling Haaland tinha acabado de festejar três anos de idade.

Hoje com 26, o jogador nascido em Leeds já fez 64 golos pela Noruega, em 56 jogos, e depressa ultrapassou o recorde de Jorgen Juve, antigo jogador que desde 1937 era o melhor marcador de sempre dos nórdicos, com 33.

A nível global, Haaland segue no 35.º lugar dos melhores marcadores de sempre, ainda longe de Ronaldo, mas na Liga das Nações já ultrapassou o português e lidera o recorde com 21.

O norueguês precisou de apenas um Mundial para fazer sete golos, estando apenas a quatro de Cristiano Ronaldo, que esteve em seis e é recordista de fases finais juntamente com o argentino Lionel Messi.

Em qualificações para Campeonatos do Mundo, Haaland já leva 21 golos e está apenas a 20 do português, e já por seis vezes festejou um 'hat-trick', estando também claramente a caminho de superar o recorde de Ronaldo.

Contudo, o avançado do Manchester City ainda não viveu qualquer Campeonato da Europa e na qualificação apontou apenas seis golos.

Os dois jogadores estiveram muito perto, em 2022, de se encontrarem em campo, mas a nível de clubes, num dérbi de Manchester, na Premier League, mas Ronaldo não saiu do banco do United, enquanto Haaland assinou um 'hat-trick'.

Os golos de Cristiano Ronaldo e Erling Haaland:

Cristiano Ronaldo - Haaland

Total 146 (recorde) - 64

Mundiais 11 - 7

Europeus 14 (recorde) -

Liga Nações 15 - 21 (recorde)

Mundiais (Q) 41 (recorde) - 21

Europeus (Q) 41 (recorde) - 6

Hat-tricks 10 (recorde) - 6