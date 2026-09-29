Portugal vitorioso com Jesus tenta ficar perto do apuramento em Copenhaga

A seleção portuguesa, detentora do título da Liga das Nações de futebol, pode na quinta-feira ficar a um passo do apuramento caso consiga manter o registo 100% vitorioso no Grupo A4, na deslocação à Dinamarca.

Depois de triunfos sobre País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Noruega (2-1), em Oslo, novo sucesso em Copenhaga deixa Portugal com 'pé e meio' nos quartos de final e em excelentes condições de conquistar o grupo, que garante o estatuto de cabeça de série na próxima fase.

Contudo, a tarefa promete ser bem complicada, já que a Dinamarca segue com seis jogos oficiais sem perder em casa e sofreu apenas uma derrota no Estádio Parken, a sua habitual 'fortaleza', nos últimos quatro anos.

Uma das vítimas foi mesmo Portugal, em 2025, na primeira mão dos quartos de final precisamente da Liga das Nações, com um desaire por 1-0. Roberto Martínez era o selecionador luso, enquanto os dinamarqueses seguem sob o comando de Brian Riemer.

Naquele que será apenas o terceiro jogo de Jorge Jesus, a viver a sua primeira janela como selecionador nacional, Portugal chega a Copenhaga motivado com a vitória em Olso e, tudo indica, com Bruno Fernandes de volta.

O médio falhou o jogo na Noruega, devido a problemas físicos, mas tudo aponta que deverá estar em condições de defrontar a Dinamarca.

O contrário acontece com Francisco Conceição, titular na segunda jornada, com o extremo dificilmente a ter possibilidades de atuar na quinta-feira, já que saiu tocado no jogo com a Noruega e foi obrigado a parar.

Como é habitual, as atenções prometem também estar viradas para o capitão Cristiano Ronaldo, que não saiu do banco de suplentes frente à Noruega e abandonou o relvado algo insatisfeito logo após o apito final, não se juntando aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos no estádio.

Jesus tem aqui uma decisão bem difícil para tomar, já que o regresso de Ronaldo ao 'onze' inicial obriga a desfazer a dupla João Félix-Gonçalo Ramos, que esteve em excelente plano em Oslo e foi responsável pelos golos portugueses.

Outra questão a ter em conta são os jogadores em risco de suspensão, uma vez que dois cartões amarelos na fase de grupos obrigam a cumprir um jogo de castigo.

Os defesas Rúben Dias, Renato Veiga e João Cancelo estão em risco, tal como os médios João Palhinha, Vitinha e Bernardo Silva.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.

Na sua equipa, os escandinavos contam com Froholdt, atual jogador do FC Porto, com Hjulmand, antigo capitão do Sporting, e o avançado Hojlund, que fez o golo que deu a tal derrota a Portugal no Parken no ano passado.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 horas de Lisboa).